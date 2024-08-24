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Звонили из трех организаций. Омич перевел мошенникам больше 1,6 млн рублей

24 августа 2024, 07:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич лишился всех себережений и залез в долги после разговора с аферистами

Потерпевшему звонили псевдосотрудники пенсионного фонда, сайта Госуслуг и Росфинмониторинга.

В Омске 62-летний житель Октябрьского округа лишился 1 млн 690 тысяч рублей после общения с мошенниками, сообщили 24 августа в пресс-службе региональной полиции.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Мошенник сообщил, что в трудовой стаж омича не вошли два года. Чтобы исправить ситуацию, необходимо было записаться на прием, а для этого назвать код из смс-сообщения.

Позднее потерпевшему позвонила девушка с информацией, что кабинет омича на сайте Госуслуг взломан, а неизвестные пытаются оформить на него кредит. Третий звонок поступил якобы от сотрудника Росфинмониторинга. Мошенники убедили потерпевшего перевести сбережения на «безопасный счет».

В результате мужчина отправил аферистам 840 тысяч сбережений, 100 тысяч с кредитной карты, а также одолжил крупную сумму у друзей и оформил несколько займов. Когда потерпевший понял, что его обманули, то обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье «мошенничество».

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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Мошенничество#УМВД#Уголовное дело#Госуслуги
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