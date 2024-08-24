Звонили из трех организаций. Омич перевел мошенникам больше 1,6 млн рублей

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Омске 62-летний житель Октябрьского округа лишился 1 млн 690 тысяч рублей после общения с мошенниками, сообщили 24 августа в пресс-службе региональной полиции.
Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Мошенник сообщил, что в трудовой стаж омича не вошли два года. Чтобы исправить ситуацию, необходимо было записаться на прием, а для этого назвать код из смс-сообщения.
Позднее потерпевшему позвонила девушка с информацией, что кабинет омича на сайте Госуслуг взломан, а неизвестные пытаются оформить на него кредит. Третий звонок поступил якобы от сотрудника Росфинмониторинга. Мошенники убедили потерпевшего перевести сбережения на «безопасный счет».
В результате мужчина отправил аферистам 840 тысяч сбережений, 100 тысяч с кредитной карты, а также одолжил крупную сумму у друзей и оформил несколько займов. Когда потерпевший понял, что его обманули, то обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье «мошенничество».