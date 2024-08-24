Звонили из трех организаций. Омич перевел мошенникам больше 1,6 млн рублей

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Мошенник сообщил, что в трудовой стаж омича не вошли два года. Чтобы исправить ситуацию, необходимо было записаться на прием, а для этого назвать код из смс-сообщения.