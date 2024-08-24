Месяц без воды. Омичи пожаловались на затянувшийся ремонт коммуникаций

В редакцию Города55 обратились жители дома № 198 по улице 8-я Линия. Здесь уже месяц нет горячей воды. Плановое отключение проходило с 30 июля по 12 августа, однако услуг по прежнему нет. Все дело в аварии на коммуникациях.