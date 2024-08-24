Месяц без воды. Омичи пожаловались на затянувшийся ремонт коммуникаций

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В редакцию Города55 обратились жители дома № 198 по улице 8-я Линия. Здесь уже месяц нет горячей воды. Плановое отключение проходило с 30 июля по 12 августа, однако услуг по прежнему нет. Все дело в аварии на коммуникациях.
«За три года в одном и том же месте лужа из-под земли. Как будто сантехнические материалы специально не качественно соединяют, чтобы потом опять переделывать», — рассказал местный житель Константин.
Проблема с трубами во дворе дома была и в прошлом году. Тогда горячей водой топило территорию в течение месяца. Сейчас во дворе также стоят лужи из-за аварии.
На сайте «Омск РТС» указано, что работы проводит «Тепловая компания». Ремонт должен был завершиться вчера, 23 августа.
В ТСЖ «Полет», обслуживающем дом, также предупредили, что во вторник, 27 августа, в доме не будет ни горячей, ни холодной воды. Рабочие будут ремонтировать водопровод.