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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

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Месяц без воды. Омичи пожаловались на затянувшийся ремонт коммуникаций

24 августа 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи остались на месяц без воды из-за затянувшегося ремонта

По словам местных жителей, трубы рядом с домом прорывает ежегодно.

В редакцию Города55 обратились жители дома № 198 по улице 8-я Линия. Здесь уже месяц нет горячей воды. Плановое отключение проходило с 30 июля по 12 августа, однако услуг по прежнему нет. Все дело в аварии на коммуникациях.

«За три года в одном и том же месте лужа из-под земли. Как будто сантехнические материалы специально не качественно соединяют, чтобы потом опять переделывать», — рассказал местный житель Константин.

Проблема с трубами во дворе дома была и в прошлом году. Тогда горячей водой топило территорию в течение месяца. Сейчас во дворе также стоят лужи из-за аварии.

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Видео: Изображение Midjourney

На сайте «Омск РТС» указано, что работы проводит «Тепловая компания». Ремонт должен был завершиться вчера, 23 августа.

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Фото: Омск РТС

В ТСЖ «Полет», обслуживающем дом, также предупредили, что во вторник, 27 августа, в доме не будет ни горячей, ни холодной воды. Рабочие будут ремонтировать водопровод.

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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Ремонт#Авария#Горячая вода#Отключение#Трубы#Коммуникации#Городская инфраструктура#Жалобы жителей
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