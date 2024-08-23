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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

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В микрорайоне Солнечный в Омске планируют построить 10-этажный дом

23 августа 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
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Новостройку собираются возвести на пересечении улиц Рокоссовского и 4-я Любинская.

Как стало известно Городу55, в Омске на пересечении улиц Рокоссовского и 4-я Любинская планируют построить 10-этажный дом. Проект здания прошел экспертизу, заключение 22 августа выдала компания «Экспертно-проектный центр». Техническую документацию подготовила фирма «Кватро».

Здание собирается возводить застройщик «Новостройка». Согласно данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2023 году, руководителем и единственным учредителем является Николай Синелобов.

Ранее Город55 рассказывал, что на улице 2-я Дачная также планируется строительство. Там собираются возвести восьмиэтажный дом с автостоянкой.

В Омске среди частного сектора на 2-й Дачной «вырастет» восьмиэтажный дом со стоянкой
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#Евгений Игишев#Стройка#Омск#Жилье#Новостройка#Экспертиза
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