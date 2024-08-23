В микрорайоне Солнечный в Омске планируют построить 10-этажный дом

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Как стало известно Городу55, в Омске на пересечении улиц Рокоссовского и 4-я Любинская планируют построить 10-этажный дом. Проект здания прошел экспертизу, заключение 22 августа выдала компания «Экспертно-проектный центр». Техническую документацию подготовила фирма «Кватро».
Здание собирается возводить застройщик «Новостройка». Согласно данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2023 году, руководителем и единственным учредителем является Николай Синелобов.
Ранее Город55 рассказывал, что на улице 2-я Дачная также планируется строительство. Там собираются возвести восьмиэтажный дом с автостоянкой.