В Омске среди частного сектора на 2-й Дачной «вырастет» восьмиэтажный дом со стоянкой

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Городу55 стало известно, что омский «Экспертно-проектный центр» одобрил проект строительства многоквартирного дома на 2-й Дачной. Накануне застройщику — компании «Кватро» — выдали положительное заключение экспертизы.
Известно, что дом будет восьмиэтажным, с автостоянкой. Под стройку отведены два земельных участка общей площадью 4280 «квадратов». Земля на 2-й Дачной освободилась после сноса аварийных домов.
Проект строительства восьмиэтажки для омской фирмы «Кватро» разработал местный «Проектный институт „Новые технологии“». Компанией-застройщиком владеет и руководит предприниматель Игорь Кучеров. Участки, где развернется стройка, «Кватро» арендует у муниципалитета с мая прошлого года. Фирме ежегодно приходится отдавать за землю почти 15,2 млн рублей.