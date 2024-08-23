В Омске среди частного сектора на 2-й Дачной «вырастет» восьмиэтажный дом со стоянкой

Проект строительства восьмиэтажки для омской фирмы «Кватро» разработал местный «Проектный институт „Новые технологии“». Компанией-застройщиком владеет и руководит предприниматель Игорь Кучеров. Участки, где развернется стройка, «Кватро» арендует у муниципалитета с мая прошлого года. Фирме ежегодно приходится отдавать за землю почти 15,2 млн рублей.