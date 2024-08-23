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В Омске среди частного сектора на 2-й Дачной «вырастет» восьмиэтажный дом со стоянкой

23 августа 2024, 05:40
Фото: 1MI
Иллюстрация
Стройка развернется на двух земельных участках, которые раньше занимали аварийные дома. Застройщик уже разработал проект строительства.

Городу55 стало известно, что омский «Экспертно-проектный центр» одобрил проект строительства многоквартирного дома на 2-й Дачной. Накануне застройщику — компании «Кватро» — выдали положительное заключение экспертизы.

Известно, что дом будет восьмиэтажным, с автостоянкой. Под стройку отведены два земельных участка общей площадью 4280 «квадратов». Земля на 2-й Дачной освободилась после сноса аварийных домов.

Участки, где построят восьмиэтажный домУчастки, где построят восьмиэтажный дом
Участки, где построят восьмиэтажный дом
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Проект строительства восьмиэтажки для омской фирмы «Кватро» разработал местный «Проектный институт „Новые технологии“». Компанией-застройщиком владеет и руководит предприниматель Игорь Кучеров. Участки, где развернется стройка, «Кватро» арендует у муниципалитета с мая прошлого года. Фирме ежегодно приходится отдавать за землю почти 15,2 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости
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