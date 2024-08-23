Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых

Завтра, 24 августа, в 12:00 в спортивном зале главного корпуса ОмГТУ на проспекте Мира, 11 состоится прощание с бывшим ректором вуза Анатолием Косых. Преподаватель ушел из жизни 22 августа в возрасте 68 лет.