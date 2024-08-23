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Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых

Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых

23 августа 2024, 04:18
Фото: ОмГТУ
Преподаватель ушел из жизни 22 августа в возрасте 68 лет.

Завтра, 24 августа, в 12:00 в спортивном зале главного корпуса ОмГТУ на проспекте Мира, 11 состоится прощание с бывшим ректором вуза Анатолием Косых. Преподаватель ушел из жизни 22 августа в возрасте 68 лет.

Анатолий Косых возглавлял университет с 2015 по 2020 годы. В последнее время работал на должности заведующего кафедрой «Радиотехнические устройства и системы диагностики».

«Анатолий Владимирович посвятил техническому университету около 50 лет своей жизни, пройдя путь от студента до руководителя вуза. Выдающегося ученого и педагога отличали высокий интеллект, глубокие знания, принципиальность и преданность делу, снискавшие большое уважение коллег, академического сообщества и индустриальных партнеров», — рассказали в ОмГТУ.
В Омске скончался заведующий кафедрой и экс-ректор ОмГТУ Анатолий Косых
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#Евгений Игишев#Общество#Наука#Образование#Вуз#Прощание#Память#ОмГТУ#Профессор#Анатолий Косых
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