Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 04:21
Завтра, 24 августа, в 12:00 в спортивном зале главного корпуса ОмГТУ на проспекте Мира, 11 состоится прощание с бывшим ректором вуза Анатолием Косых. Преподаватель ушел из жизни 22 августа в возрасте 68 лет.
Анатолий Косых возглавлял университет с 2015 по 2020 годы. В последнее время работал на должности заведующего кафедрой «Радиотехнические устройства и системы диагностики».
«Анатолий Владимирович посвятил техническому университету около 50 лет своей жизни, пройдя путь от студента до руководителя вуза. Выдающегося ученого и педагога отличали высокий интеллект, глубокие знания, принципиальность и преданность делу, снискавшие большое уважение коллег, академического сообщества и индустриальных партнеров», — рассказали в ОмГТУ.