В Омске скончался заведующий кафедры и экс-ректор ОмГТУ Анатолий Косых

В полномочия ректора университета Анатолий Косых вступил в 2015 году и успел даже заслужить звание «богатейшего» омского ректора, однако более занять этот пост не смог: помешала пандемия COVID-19, а позже, в 2022 году, комиссия Министерства образования РФ не одобрила заявку бывшего ректора на участие в новых выборах.