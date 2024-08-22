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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

иллюстрация

В Омске скончался заведующий кафедры и экс-ректор ОмГТУ Анатолий Косых

22 августа 2024, 13:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно о смерти бывшего ректора омского Политеха Анатолия Косых

Анатолий Косых, руководивший университетом в 2015–2020 году, скончался на 67 году жизни.

О смерти Анатолия Косых стало известно сегодня, 22 августа. Такая информация, как отмечает портал «НГС.55», поступила от сотрудников университета. Причины смерти заведующего кафедрой РТУ неизвестны — из 67 лет жизни, 45 он посвятил работе в ОмГТУ.

В полномочия ректора университета Анатолий Косых вступил в 2015 году и успел даже заслужить звание «богатейшего» омского ректора, однако более занять этот пост не смог: помешала пандемия COVID-19, а позже, в 2022 году, комиссия Министерства образования РФ не одобрила заявку бывшего ректора на участие в новых выборах.

Отметим, что Анатолий Косых был одним из фигурантов дела о мошенничестве при осуществлении научно-исследовательской деятельности в университете — по версии следствия, Косых, будучи ректором, наладил финансирование «несуществующих» исследовательских работ.

Редакция Города55 выражает свои соболезнования родственникам и близким Анатолия Владимировича Косых.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Министерство образования#Мошенничество#Университет#Смерть#Новости#Ректор#Анатолий Косых
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