В Омске скончался заведующий кафедры и экс-ректор ОмГТУ Анатолий Косых

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
О смерти Анатолия Косых стало известно сегодня, 22 августа. Такая информация, как отмечает портал «НГС.55», поступила от сотрудников университета. Причины смерти заведующего кафедрой РТУ неизвестны — из 67 лет жизни, 45 он посвятил работе в ОмГТУ.
В полномочия ректора университета Анатолий Косых вступил в 2015 году и успел даже заслужить звание «богатейшего» омского ректора, однако более занять этот пост не смог: помешала пандемия COVID-19, а позже, в 2022 году, комиссия Министерства образования РФ не одобрила заявку бывшего ректора на участие в новых выборах.
Отметим, что Анатолий Косых был одним из фигурантов дела о мошенничестве при осуществлении научно-исследовательской деятельности в университете — по версии следствия, Косых, будучи ректором, наладил финансирование «несуществующих» исследовательских работ.
Редакция Города55 выражает свои соболезнования родственникам и близким Анатолия Владимировича Косых.