Отказали в пособии. Омичка через прокуратуру добилась выплаты на ребенка

В июне 2023 года мама обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия. В результате ей было назначено пособие сроком на 11 месяцев, что противоречит действующему законодательству, которое устанавливает период выплаты в 12 месяцев. Омичка хотела возмутиться в фонде, где ей назначали выплаты, но ее жалобы оставили без внимания. Женщина была настроена решительно и отправилась за помощью к правоохранителям.