Отказали в пособии. Омичка через прокуратуру добилась выплаты на ребенка

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В Омске после обращения местной жительницы прокуратура Ленинского округа провела проверку, в ходе которой выяснилось, что женщина столкнулась с нарушением своих прав на получение пособия по уходу за малолетним ребенком, рассказали в ведомстве.
В июне 2023 года мама обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия. В результате ей было назначено пособие сроком на 11 месяцев, что противоречит действующему законодательству, которое устанавливает период выплаты в 12 месяцев. Омичка хотела возмутиться в фонде, где ей назначали выплаты, но ее жалобы оставили без внимания. Женщина была настроена решительно и отправилась за помощью к правоохранителям.
Прокуратура, выявив данное нарушение, оперативно отреагировала, руководителю территориального фонда вынесли представление. В результате матери выплатили компенсацию за июнь 2024 года. Таким образом, права омички на законные выплаты по уходу за ребенком восстановили.
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