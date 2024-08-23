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Омичке пришлось через прокуратуру «выбивать» выплаты на детей

Отказали в пособии. Омичка через прокуратуру добилась выплаты на ребенка

23 августа 2024, 05:36
Фото: 1MI

Омичке пришлось через прокуратуру «выбивать» выплаты на детей

Ей назначили пособие на 11 месяцев, однако должны были выплатить за круглый год, 12 месяцев. Права матери восстановили только после обращения в правоохранительные органы.

В Омске после обращения местной жительницы прокуратура Ленинского округа провела проверку, в ходе которой выяснилось, что женщина столкнулась с нарушением своих прав на получение пособия по уходу за малолетним ребенком, рассказали в ведомстве.

В июне 2023 года мама обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия. В результате ей было назначено пособие сроком на 11 месяцев, что противоречит действующему законодательству, которое устанавливает период выплаты в 12 месяцев. Омичка хотела возмутиться в фонде, где ей назначали выплаты, но ее жалобы оставили без внимания. Женщина была настроена решительно и отправилась за помощью к правоохранителям.

Прокуратура, выявив данное нарушение, оперативно отреагировала, руководителю территориального фонда вынесли представление. В результате матери выплатили компенсацию за июнь 2024 года. Таким образом, права омички на законные выплаты по уходу за ребенком восстановили.

Ранее Город55 писал о требовании прокуратуры начать расселение жильцов аварийного дома, который находится на улице Хлебная в Кировском округе.

Не соответствует требованиям безопасности. В Омске расселят жильцов аварийного дома
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Прокуратура#Дети#Деньги#Выплаты#Новости#Пособие#Выплата#Пособия
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