Не всем по карману. В России жители вынуждены тратить огромные деньги на медицину

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В 2024 году россиянам приходится отдавать большую сумму за поход в частные клиники. Один визит, по данным за шесть месяцев этого года, обходится в среднем в 4717 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, как сообщают «Новые известия», показатели выросли на 20%. Подорожали, по наблюдениям аналитиков, также медицинские анализы и услуги стоматологий.
Хоть платная медицина и становится более дорогой, предпочтение частным специалистам отдает все больше людей. Россиянам проще заплатить, чем стоять в огромных очередях в госбольницах и дожидаться приема, особенно у узких специалистов, длительное время.
Последнее, например, происходит из-за острой нехватки врачей в государственных клиниках. Такая ситуация наблюдается во многих регионах, в том числе и Омской области. Выходом власти видят завоз медиков на работу вахтовым методом.
У самих россиян, по мнению экс-министра РФ Андрея Нечаева, на фоне всех происходящих в мире событий, становится все хуже со здоровьем. Напряженная обстановка приводит к росту заболеваний, и тогда люди идут именно в частные медучреждения.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области не хватает более 1500 медработников. Наибольший дефицит наблюдается именно в больницах Омска.