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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

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Не всем по карману. В России жители вынуждены тратить огромные деньги на медицину

22 августа 2024, 09:53
Фото: gorod55.ru
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Россияне вынуждены тратить огромные суммы на врачей и медуслуги

Вместе с ростом трат на платную медицину увеличилось и число обращений в платные медицинские клиники. 2024-й, скорее всего, снова окажется с рекордными показателями по сравнению с прошлым годом.

В 2024 году россиянам приходится отдавать большую сумму за поход в частные клиники. Один визит, по данным за шесть месяцев этого года, обходится в среднем в 4717 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, как сообщают «Новые известия», показатели выросли на 20%. Подорожали, по наблюдениям аналитиков, также медицинские анализы и услуги стоматологий.

Хоть платная медицина и становится более дорогой, предпочтение частным специалистам отдает все больше людей. Россиянам проще заплатить, чем стоять в огромных очередях в госбольницах и дожидаться приема, особенно у узких специалистов, длительное время.

Последнее, например, происходит из-за острой нехватки врачей в государственных клиниках. Такая ситуация наблюдается во многих регионах, в том числе и Омской области. Выходом власти видят завоз медиков на работу вахтовым методом.

У самих россиян, по мнению экс-министра РФ Андрея Нечаева, на фоне всех происходящих в мире событий, становится все хуже со здоровьем. Напряженная обстановка приводит к росту заболеваний, и тогда люди идут именно в частные медучреждения.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области не хватает более 1500 медработников. Наибольший дефицит наблюдается именно в больницах Омска.

Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Россия#Здравоохранение#Жалобы#Больница#Медицина#Расходы#Врачи#Новости
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