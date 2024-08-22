Не всем по карману. В России жители вынуждены тратить огромные деньги на медицину

В 2024 году россиянам приходится отдавать большую сумму за поход в частные клиники. Один визит, по данным за шесть месяцев этого года, обходится в среднем в 4717 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, как сообщают «Новые известия», показатели выросли на 20%. Подорожали, по наблюдениям аналитиков, также медицинские анализы и услуги стоматологий.