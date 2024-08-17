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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

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На 5%. В Омске врачам и преподавателям повысят зарплату

17 августа 2024, 09:19
Фото: Екатерина Чаплинская / gorod55.ru
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В Омске поднимут зарплаты преподавателям, медработникам и сотрудникам метеослужб

В правительстве РФ приняли решение проиндексировать зарплаты сотрудникам федеральных учреждений. С октября 2024 года их проиндексируют на 5,15. Это преподаватели, медицинские работники и сотрудники метеослужб.

В правительстве РФ рассказали о новой инициативе. Принято решение об увеличении заработной платы для работников федеральных государственных учреждений. С 1 октября 2024 года оклады будут проиндексированы на 5,1%, соответствующее распоряжение подписано 15 августа.

Речь идет о преподавателях, которые работают в федеральных университетах, медицинских работниках в клинических центрах, а также сотрудниках гидрометеослужб. Повышение зарплат коснется и работников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, научных и культурных организаций, а также гражданского персонала силовых ведомств, включая Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардию.

Отметим, что повышение окладов предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2024 год.

Ранее Город55 писал о самых горячих вакантных местах в правительстве Омской области, это советники, специалисты и другие сотрудники.

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#Кристина Антоносян#Общество#Работа#Омск#Зарплата#Врачи#Новости
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