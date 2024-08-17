На 5%. В Омске врачам и преподавателям повысят зарплату

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В правительстве РФ рассказали о новой инициативе. Принято решение об увеличении заработной платы для работников федеральных государственных учреждений. С 1 октября 2024 года оклады будут проиндексированы на 5,1%, соответствующее распоряжение подписано 15 августа.
Речь идет о преподавателях, которые работают в федеральных университетах, медицинских работниках в клинических центрах, а также сотрудниках гидрометеослужб. Повышение зарплат коснется и работников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, научных и культурных организаций, а также гражданского персонала силовых ведомств, включая Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардию.
Отметим, что повышение окладов предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2024 год.
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