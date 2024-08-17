На 5%. В Омске врачам и преподавателям повысят зарплату

Речь идет о преподавателях, которые работают в федеральных университетах, медицинских работниках в клинических центрах, а также сотрудниках гидрометеослужб. Повышение зарплат коснется и работников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, научных и культурных организаций, а также гражданского персонала силовых ведомств, включая Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардию.