gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Иллюстрация

Полное погружение в популярную игру: в Китае геймер собрал дома танк

21 августа 2024, 07:52
Фото: 1MI
Иллюстрация
Видео с процессом сбора китаец выложил в соцсетях. Это сделало его очень популярным.

Житель Китая, полюбивший играть в популярную игру World of Tanks, ради полного погружения решил «установить» у себя дома танк. Сборы, как сообщает «Новая Хакасия», прошли в несколько этапов.

Сначала у геймера появилась установка, которая «стреляла» бутылками с газводой, а потом в дополнение к ней уже был собран имитирующий танк корпус. Внутри он был оборудован мониторами. Так геймеры смогли почувствовать себя настоящими танкистами.

Разработчики популярной игры Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Китай#Новости#Танки#Игра#Досуг#Игрок
Подпишитесь
Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей
Сегодня, 08:57
В Омске главврач перинатального центра, которого увольняла Солдатова, ушел на пенсию
Сегодня, 05:33
Может затопить набережную. В Омске на неделю перекрыли улицу Циолковского
Сегодня, 09:09
Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы
Сегодня, 05:30
Омская область окажется в эпицентре мощнейшего в России грозового циклона
Сегодня, 06:51
Снесли до фундамента. Долгострой на Левом берегу в Омске демонтировали
Сегодня, 02:53