Полное погружение в популярную игру: в Китае геймер собрал дома танк

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Житель Китая, полюбивший играть в популярную игру World of Tanks, ради полного погружения решил «установить» у себя дома танк. Сборы, как сообщает «Новая Хакасия», прошли в несколько этапов.
Сначала у геймера появилась установка, которая «стреляла» бутылками с газводой, а потом в дополнение к ней уже был собран имитирующий танк корпус. Внутри он был оборудован мониторами. Так геймеры смогли почувствовать себя настоящими танкистами.