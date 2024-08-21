«Парадоксы улиц». Омичей удивило расположение дорожных знаков у школ

Ранее мы сообщали, что у гимназии №75 и ряда других омских школ появятся новые проекционные пешеходные переходы. Сумма контракта достигает отметки порядка 166 млн рублей. Проекционная разметка должна появиться вблизи двухсот образовательных учреждений. Она является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Во время снега, дождя, грязи ее видно с расстояния более 150 метров.