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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:45

В мэрии объяснили парадоксальное расположение дорожных знаков у школ в Омске

«Парадоксы улиц». Омичей удивило расположение дорожных знаков у школ

21 августа 2024, 09:26
Фото: 1MI

В мэрии объяснили парадоксальное расположение дорожных знаков у школ в Омске

В мэрии объяснили «странную» ситуацию.

Омичи обратили внимание на странную установку дорожных знаков рядом с гимназией №75. Образовательное учреждение находится в Ленинском округе на Федора Крылова, 4а. Пост с подтверждающей фотографией появился в паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что знак пешеходного перехода возле гимназии установлен прямо «лицом к лицу» с другим знаком.

Фото: «Омск ВК»
«Парадоксы омских улиц. Гимназия 75, пешеходный переход», — написал автор поста.

Под записью омичи оставили немало шутливых комментариев: «угадаем знак сразу или будете крутить барабан?», «весь город в знаках, закрывающих друг друга», «у нас если и правильно стоит знак, практически никто не останавливается».

В мэрии тоже отреагировали на публикацию и объяснили, в чем дело. По информации администрации, подрядчик устанавливает новые знаки, а старые в ближайшее время демонтирует.

Ранее мы сообщали, что у гимназии №75 и ряда других омских школ появятся новые проекционные пешеходные переходы. Сумма контракта достигает отметки порядка 166 млн рублей. Проекционная разметка должна появиться вблизи двухсот образовательных учреждений. Она является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Во время снега, дождя, грязи ее видно с расстояния более 150 метров.

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#Ольга Скворцова#Омск#Мэрия#Контракт#Пешеходный переход#Дорожные знаки#Администрация#Гимназия#Школы
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