«Парадоксы улиц». Омичей удивило расположение дорожных знаков у школ

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Омичи обратили внимание на странную установку дорожных знаков рядом с гимназией №75. Образовательное учреждение находится в Ленинском округе на Федора Крылова, 4а. Пост с подтверждающей фотографией появился в паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что знак пешеходного перехода возле гимназии установлен прямо «лицом к лицу» с другим знаком.
«Парадоксы омских улиц. Гимназия 75, пешеходный переход», — написал автор поста.
Под записью омичи оставили немало шутливых комментариев: «угадаем знак сразу или будете крутить барабан?», «весь город в знаках, закрывающих друг друга», «у нас если и правильно стоит знак, практически никто не останавливается».
В мэрии тоже отреагировали на публикацию и объяснили, в чем дело. По информации администрации, подрядчик устанавливает новые знаки, а старые в ближайшее время демонтирует.
Ранее мы сообщали, что у гимназии №75 и ряда других омских школ появятся новые проекционные пешеходные переходы. Сумма контракта достигает отметки порядка 166 млн рублей. Проекционная разметка должна появиться вблизи двухсот образовательных учреждений. Она является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Во время снега, дождя, грязи ее видно с расстояния более 150 метров.