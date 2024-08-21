Может затопить набережную. В Омске на неделю перекрыли улицу Циолковского

Стала известна причина перекрытия улицы Циолковского в Омске. Ранее мы писали, что с вечера 20 августа там закрыли проезд, из-за чего образовался транспортный коллапс. Утром в региональной Госавтоинспекции отреагировали на ситуацию, отметив, что на участке проводятся аварийные работы.