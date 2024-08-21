Может затопить набережную. В Омске на неделю перекрыли улицу Циолковского

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Стала известна причина перекрытия улицы Циолковского в Омске. Ранее мы писали, что с вечера 20 августа там закрыли проезд, из-за чего образовался транспортный коллапс. Утром в региональной Госавтоинспекции отреагировали на ситуацию, отметив, что на участке проводятся аварийные работы.
В компании «ОмскВодоканал» корреспонденту Города55 подтвердили, что сейчас на улице Циолковского меняют аварийный участок напорного канализационного коллектора, проложенного под дорогой. Завершить работы планируют до 28 августа.
«Это единственный коллектор, который перекачивает сточные воды со всей Иртышской Набережной в самотечный коллектор по улице Маршала Жукова. Выход из строя напорного коллектора может привести к затоплению Иртышской Набережной сточными водами, поэтому сотрудникам предприятия необходимо восстановить поврежденный участок трубопровода», — добавили в ведомстве.
Добавим, что, судя по 2ГИС, для проезда закрыт участок возле гимназии №115. Из-за перекрытия Иртышскую Набережную от супермаркета «Океан» до Ленинградского моста сковала пробка.