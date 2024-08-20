Заперлась в туалете. Омичку накажут за уединение с электронной сигаретой

Ранее Город55 писал о буйной парочке друзей, которые просчитались с дозой алкоголя и так сильно выпили, что не давали покоя никому из сотрудников борта. Не внимая замечаниям, омичи продолжали шуметь. В итоге их высадили из самолета и им пришлось ехать домой.