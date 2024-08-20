Заперлась в туалете. Омичку накажут за уединение с электронной сигаретой

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В дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте Омского линейного ЛУ МВД России поступило тревожное сообщение о нарушении правил поведения на борту самолета. Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Москвы в Омск, когда одна из пассажирок решила проигнорировать строгие запреты и закурила электронную сигарету в туалетной комнате лайнера.
Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции быстро установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 34-летняя жительница рабочего поселка Любинский.
В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который регулирует запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Ранее Город55 писал о буйной парочке друзей, которые просчитались с дозой алкоголя и так сильно выпили, что не давали покоя никому из сотрудников борта. Не внимая замечаниям, омичи продолжали шуметь. В итоге их высадили из самолета и им пришлось ехать домой.