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Published Сегодня, 05:16

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Updated Сегодня, 06:08

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Приставали к персоналу. Пьяные омичи устроили дебош в самолете

19 августа 2024, 05:16
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пьяные омичи устроили дебош в самолете и не смогли улететь в Москву

Из-за своего агрессивного поведения приятелям пришлось остаться дома. Мужчины должны были вдвоем полететь в столицу, однако поездка не удалась из-за алкогольного опьянения.

Вчера, 18 августа, в омском аэропорту произошел инцидент, из-за которого двое омичей не улетели в Москву. Двое приятелей перед полетом решили «принять на грудь», однако не рассчитали с дозировкой алкоголя и находились в очень агрессивном состоянии, донимая персонал рейса «Омск-Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает портал Om1.

После нескольких замечаний командир воздушного судна принял решение отказать пьяным пассажирам в посадке на самолет. Персонал транспорта вызвал к трапу сотрудников полиции, обоих разбуянившихся омичей сняли с рейса.

Еще в мае Город55 писал об омиче, который во время полета был очень пьян, материла и курил в туалете. Его доставили в полицию. Мужчине пришлось выплатить кучу штрафов за свое неразумное поведение.

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#Кристина Антоносян#Общество#Самолет#Омск#Аэропорт#Новости#Рейс
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