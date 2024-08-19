Приставали к персоналу. Пьяные омичи устроили дебош в самолете

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Вчера, 18 августа, в омском аэропорту произошел инцидент, из-за которого двое омичей не улетели в Москву. Двое приятелей перед полетом решили «принять на грудь», однако не рассчитали с дозировкой алкоголя и находились в очень агрессивном состоянии, донимая персонал рейса «Омск-Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает портал Om1.
После нескольких замечаний командир воздушного судна принял решение отказать пьяным пассажирам в посадке на самолет. Персонал транспорта вызвал к трапу сотрудников полиции, обоих разбуянившихся омичей сняли с рейса.
Еще в мае Город55 писал об омиче, который во время полета был очень пьян, материла и курил в туалете. Его доставили в полицию. Мужчине пришлось выплатить кучу штрафов за свое неразумное поведение.