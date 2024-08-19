Приставали к персоналу. Пьяные омичи устроили дебош в самолете

Вчера, 18 августа, в омском аэропорту произошел инцидент, из-за которого двое омичей не улетели в Москву. Двое приятелей перед полетом решили «принять на грудь», однако не рассчитали с дозировкой алкоголя и находились в очень агрессивном состоянии, донимая персонал рейса «Омск-Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает портал Om1.