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Полицейские задержали дебошира на борту самолета, прилетевшего в Омск из Москвы

Курил и ругался. Омские полицейские задержали дебошира на борту самолета

22 мая 2024, 10:37
Фото: 1MI

Полицейские задержали дебошира на борту самолета, прилетевшего в Омск из Москвы

Сотрудники омский транспортной полиции задержали 50-летнего мужчину, который устроил дебош на борту самолета.

Сотрудники транспортной полиции задержали омича, который устроил дебош на борту самолета. Сообщение об этом поступило в дежурную часть линейного отдела полиции омского ЛУ МВД.

На месте происшествия правоохранители установили, что во время полета пьяный 50-летний мужчина ругался матом и курил в туалете самолета. На замечания он также отвечал нецензурной бранью. Полицейские задержали омича и доставили в дежурную часть, где подтвердилось, что он был нетрезв.

В результате на нарушителя составили административные протоколы по четырем статьям: за мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения, невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна и курение на борту самолета.

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