Курил и ругался. Омские полицейские задержали дебошира на борту самолета

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Сотрудники транспортной полиции задержали омича, который устроил дебош на борту самолета. Сообщение об этом поступило в дежурную часть линейного отдела полиции омского ЛУ МВД.
На месте происшествия правоохранители установили, что во время полета пьяный 50-летний мужчина ругался матом и курил в туалете самолета. На замечания он также отвечал нецензурной бранью. Полицейские задержали омича и доставили в дежурную часть, где подтвердилось, что он был нетрезв.
В результате на нарушителя составили административные протоколы по четырем статьям: за мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения, невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна и курение на борту самолета.