Курил и ругался. Омские полицейские задержали дебошира на борту самолета

На месте происшествия правоохранители установили, что во время полета пьяный 50-летний мужчина ругался матом и курил в туалете самолета. На замечания он также отвечал нецензурной бранью. Полицейские задержали омича и доставили в дежурную часть, где подтвердилось, что он был нетрезв.