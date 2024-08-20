Цены упадут? Омичам дали советы по покупке квартир после отмены льготной ипотеки

Количество зарегистрированных в июле в городах с миллионным населением договоров долевого участия снизилось до 20 тысяч, то есть почти вдвое. Есть города, где падение спроса достигает 70% по сравнению с продажами июня. Влияет на это не только отмена льготных программ по ипотеке, но и внушительный рост цена на квадратный метр жилья.