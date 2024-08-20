Цены упадут? Омичам дали советы по покупке квартир после отмены льготной ипотеки

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
После отмены льготной ипотеки в июле многие эксперты прогнозировали тотальный обвал рынка, включая банкротство застройщиков. Однако 1,5 месяца позади, и можно увидеть, что этого пока не произошло. Но позитивного, как сообщают «Новые известия», пока все равно мало.
Количество зарегистрированных в июле в городах с миллионным населением договоров долевого участия снизилось до 20 тысяч, то есть почти вдвое. Есть города, где падение спроса достигает 70% по сравнению с продажами июня. Влияет на это не только отмена льготных программ по ипотеке, но и внушительный рост цена на квадратный метр жилья.
Эксперты предполагают, что в 2025 году застройщики могут снизить цены на 10-15%, это позволит им «держаться на плаву». Некоторые девелоперы не стали дожидаться следующего года и уже начали снижать цены.
По сути же, компании, занимающиеся строительством домов, оказались пока в ситуации, когда они не могут остаться с текущими ценами, но и не имеют возможности резкого снижения, а клиентов им как-то тем временем надо привлекать различными скидками и спецпредложениями.