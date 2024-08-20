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Published Сегодня, 09:45

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Цены упадут? Омичам дали советы по покупке квартир после отмены льготной ипотеки

20 августа 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
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Омичам посоветовали, когда лучше покупать квартиру после отмены льготной ипотеки

Льготную ипотеку с господдержкой отменили 1 июля 2024 года, с этого момента прошло уже 50 дней. Прогнозируемого банкротства застройщиков не случилось. Но стоит ли покупать жилье — разбираемся в материале.

После отмены льготной ипотеки в июле многие эксперты прогнозировали тотальный обвал рынка, включая банкротство застройщиков. Однако 1,5 месяца позади, и можно увидеть, что этого пока не произошло. Но позитивного, как сообщают «Новые известия», пока все равно мало.

Количество зарегистрированных в июле в городах с миллионным населением договоров долевого участия снизилось до 20 тысяч, то есть почти вдвое. Есть города, где падение спроса достигает 70% по сравнению с продажами июня. Влияет на это не только отмена льготных программ по ипотеке, но и внушительный рост цена на квадратный метр жилья.

Эксперты предполагают, что в 2025 году застройщики могут снизить цены на 10-15%, это позволит им «держаться на плаву». Некоторые девелоперы не стали дожидаться следующего года и уже начали снижать цены.

По сути же, компании, занимающиеся строительством домов, оказались пока в ситуации, когда они не могут остаться с текущими ценами, но и не имеют возможности резкого снижения, а клиентов им как-то тем временем надо привлекать различными скидками и спецпредложениями.

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#Юлия Истомина#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Россия#Застройщик#Жилье#Квартира#Ипотека#Новости#Риелтор#Стоимость квартир#Льготная ипотека
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