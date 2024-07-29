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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

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Стало известно, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы взять ипотеку в 2024 году

29 июля 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
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На прошлой неделе Центробанк снова поднял ключевую ставку — теперь до 18%. Соответственно, высокие проценты по ипотеке тоже вырастут. Пока же заключить договор можно под 20% годовых. Разбираемся, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить такую ипотеку.

Чтобы взять в ипотеку под 20% годовых даже бюджетную квартиру, необходимо иметь большой доход. Какой именно — выяснили «Новые известия».

Стоимость самой бюджетной однокомнатной квартиры в пределах МКАД в Москве в среднем составляет 10 млн рублей. За такую стоимость можно получить недвижимость с нормальной квадратурой, но в старом жилфонде. Если внести 30% в качестве первоначального взноса, останется взять взаймы у банка 7 млн рублей. Заключив договор на 30 лет, платить ежемесячно придется 120,6 тысяч рублей, а значит заработок должен составлять минимум 150 тысяч рублей. Чтобы шансы одобрения ипотеки выросли, доход должен быть еще больше — не менее 240 тысяч в месяц.

В Санкт-Петербурге однокомнатные квартиры в среднем стоят 5 млн рублей. За такую цену жилье продают в старом фонде, в спальных районах, но в пешей доступности от метро. Минимальный заработок при первоначальном взносе в 30% (1,5 млн рублей) должен составлять 75,4 тысячи рублей в месяц. Если не хотите бедствовать и отдавать 80% от дохода, зарабатывать надо не менее 120,7 тысяч рублей.

В других городах-миллионниках взять ипотеку под 20% можно, зарабатывая минимум 45,2 тысячи рублей. Чтобы оставалось 50% дохода, зарплата должна быть 72,4 тысячи. Например, в Новосибирске однокомнатная квартира в старом фонде стоит примерно 3 млн рублей. Если накопить 900 тысяч на первоначальный взнос, ежемесячный платеж по ипотеке составит 36,2 тысячи рублей.

Добавим, что до конца года ключевую ставку в России точно не планируют опускать. А повышение, наоборот, может снова произойти.

Омичей предупредили об увеличении ключевой ставки до 18%
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#Юлия Истомина#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Россия#Москва#Квартира#Ипотека#Новости#Ключевая ставка#Платеж#Миллионник
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