Стало известно, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы взять ипотеку в 2024 году

Стоимость самой бюджетной однокомнатной квартиры в пределах МКАД в Москве в среднем составляет 10 млн рублей. За такую стоимость можно получить недвижимость с нормальной квадратурой, но в старом жилфонде. Если внести 30% в качестве первоначального взноса, останется взять взаймы у банка 7 млн рублей. Заключив договор на 30 лет, платить ежемесячно придется 120,6 тысяч рублей, а значит заработок должен составлять минимум 150 тысяч рублей. Чтобы шансы одобрения ипотеки выросли, доход должен быть еще больше — не менее 240 тысяч в месяц.