Стало известно, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы взять ипотеку в 2024 году

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Чтобы взять в ипотеку под 20% годовых даже бюджетную квартиру, необходимо иметь большой доход. Какой именно — выяснили «Новые известия».
Стоимость самой бюджетной однокомнатной квартиры в пределах МКАД в Москве в среднем составляет 10 млн рублей. За такую стоимость можно получить недвижимость с нормальной квадратурой, но в старом жилфонде. Если внести 30% в качестве первоначального взноса, останется взять взаймы у банка 7 млн рублей. Заключив договор на 30 лет, платить ежемесячно придется 120,6 тысяч рублей, а значит заработок должен составлять минимум 150 тысяч рублей. Чтобы шансы одобрения ипотеки выросли, доход должен быть еще больше — не менее 240 тысяч в месяц.
В Санкт-Петербурге однокомнатные квартиры в среднем стоят 5 млн рублей. За такую цену жилье продают в старом фонде, в спальных районах, но в пешей доступности от метро. Минимальный заработок при первоначальном взносе в 30% (1,5 млн рублей) должен составлять 75,4 тысячи рублей в месяц. Если не хотите бедствовать и отдавать 80% от дохода, зарабатывать надо не менее 120,7 тысяч рублей.
В других городах-миллионниках взять ипотеку под 20% можно, зарабатывая минимум 45,2 тысячи рублей. Чтобы оставалось 50% дохода, зарплата должна быть 72,4 тысячи. Например, в Новосибирске однокомнатная квартира в старом фонде стоит примерно 3 млн рублей. Если накопить 900 тысяч на первоначальный взнос, ежемесячный платеж по ипотеке составит 36,2 тысячи рублей.
Добавим, что до конца года ключевую ставку в России точно не планируют опускать. А повышение, наоборот, может снова произойти.