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Риелтор

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Цены упадут? Омичам дали советы по покупке квартир после отмены льготной ипотеки
20 августа, 09:45
Пострадали 13 человек. Омский суд вынес приговор «черным» риелторам
Первомайский районный суд вынес приговор трем риелторам, которые похитили у 13 омичей более 8,6 млн рублей на сделках с имуществом.
27 мая, 06:44
2023
12 жертв и падение в реку. Суд наказал черных риелторов за издевательства над омичами
4 декабря 2023, 09:11
Лжевнук. Пожилая омичка чуть не продала квартиру по просьбе незнакомца
Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску устанавливают, кто почти убедил 83-летнюю жительницу Советского округа продать собственную квартиру.
25 июля 2023, 11:56
В Омске за три месяца в полтора раза взлетел спрос на новостройки
Стоимость квадратного метра за год увеличилась при этом на 23%.
5 апреля 2023, 11:06
Цены на квартиры в новостройках в Омске за год взлетели на 64%
8 марта 2023, 10:37

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