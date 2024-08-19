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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

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В самом низу списка. Омская область оказалась в антилидерах по количеству ДТП

19 августа 2024, 08:34
Фото: 1MI
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Омская область заняла третье место в рейтинге самых аварийных регионов

В рейтинге самых безопасных для вождения регионов Омская область заняла 83-е место. На втором месте с конца расположилась республика Калмыкия, а на первом — Тыва.

Омская область заняла 83-е место в рейтинге российских регионов по числу ДТП, составленном «РИА Новости». Регион оказался в тройке самых небезопасных в рейтинге наиболее аварийных. Следом за Омском идут республики Тыва и Калмыкия.

Согласно данным исследования, с января по июнь текущего года на 100 тысяч единиц автотранспорта в области происходило 188,8 ДТП с пострадавшими. При этом число погибших и раненых в автоавариях на 100 тысяч жителей области составило 82,9.

Несмотря на это, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП, в которых пострадали люди, снизилось на 5,7%.

Самыми безопасными в этом отношении регионами стали Чечня, Чукотка и ЯНАО.

Ранее Город55 писал о ДТП на Северных, в котором пострадал ребенок. В момент лобового столкновения в автомобиле ВАЗ находилась 7-летняя девочка: ей и водителю, как сообщили в ГАИ, потребовалась помощь медиков.

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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Аварии#ГИБДД#Новости#Госавтоинспекция#ГАИ
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