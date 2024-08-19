В самом низу списка. Омская область оказалась в антилидерах по количеству ДТП

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Омская область заняла 83-е место в рейтинге российских регионов по числу ДТП, составленном «РИА Новости». Регион оказался в тройке самых небезопасных в рейтинге наиболее аварийных. Следом за Омском идут республики Тыва и Калмыкия.
Согласно данным исследования, с января по июнь текущего года на 100 тысяч единиц автотранспорта в области происходило 188,8 ДТП с пострадавшими. При этом число погибших и раненых в автоавариях на 100 тысяч жителей области составило 82,9.
Несмотря на это, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП, в которых пострадали люди, снизилось на 5,7%.
Самыми безопасными в этом отношении регионами стали Чечня, Чукотка и ЯНАО.
Ранее Город55 писал о ДТП на Северных, в котором пострадал ребенок. В момент лобового столкновения в автомобиле ВАЗ находилась 7-летняя девочка: ей и водителю, как сообщили в ГАИ, потребовалась помощь медиков.