Пьяным за рулем не место. В Омске задержали 15 нетрезвых водителей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В омской полиции рассказали о статистике за прошедшие сутки на дорогах. Всего сотрудники ГАИ выписали 556 штрафов за нарушение ПДД. Кроме того, 15 человек «дунули» в трубочку и были уличены в пьянстве.
Всего зарегистрировано 53 ДТП, в которых погиб 1 человек, а 9 — получили травмы.
Ранее Город55 сообщал о происшествии в Таврическом районе, где водитель «Лады» врезался в иномарку с пассажирами. Среди травмированных оказался и четырехлетний ребенок. Мальчика вместе с остальными доставили в больницу.