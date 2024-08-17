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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

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Пьяным за рулем не место. В Омске задержали 15 нетрезвых водителей

17 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске 15 водителей сели за руль пьяными в пятницу

Всем им выписали штрафы, теперь автолюбителям придется передвигаться пешком. Кроме того, произошло несколько ДТП.

В омской полиции рассказали о статистике за прошедшие сутки на дорогах. Всего сотрудники ГАИ выписали 556 штрафов за нарушение ПДД. Кроме того, 15 человек «дунули» в трубочку и были уличены в пьянстве.

Всего зарегистрировано 53 ДТП, в которых погиб 1 человек, а 9 — получили травмы.

Ранее Город55 сообщал о происшествии в Таврическом районе, где водитель «Лады» врезался в иномарку с пассажирами. Среди травмированных оказался и четырехлетний ребенок. Мальчика вместе с остальными доставили в больницу.

В Омской области столкнулись две машины: пострадал маленький мальчик
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Пьяный#Госавтоинспекция#ГАИ
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