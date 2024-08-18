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Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

иллюстрация

Обратились к врачам. В ДТП на омских Северных пострадал ребенок

18 августа 2024, 04:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В ДТП на пересечении Герцена и 7-й Северной в Омске пострадал 7-летний ребенок

О происшествии стало известно минувшим вечером, 17 августа.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Омской области, «инициатором» ДТП стал 43-летний водитель ВАЗ-2112: проходя пересечение улиц 7-я Северная и Герцена мужчина допустил столкновение с автомобилем BMW, также пересекающим перекресток.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В момент лобового столкновения в автомобиле ВАЗ находилась 7-летняя девочка: ей и водителю, как сообщили в ГАИ, потребовалась помощь медиков. Сейчас в ведомстве проводится проверка инцидента, в ходе которой инспекторы и установят все причины и детали произошедшего.

Напомним, ранее Город55 сообщал об еще одном ДТП с участием несовершеннолетнего: медицинская помощь понадобилась четырехлетнему мальчику и двум пассажиркам внедорожника Toyota, столкнувшегося с Ладой в поселке Таврическое:

В Омской области столкнулись две машины: пострадал маленький мальчик
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Новости#BMW#ГАИ#Медицинская помощь
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