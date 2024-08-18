Обратились к врачам. В ДТП на омских Северных пострадал ребенок

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Омской области, «инициатором» ДТП стал 43-летний водитель ВАЗ-2112: проходя пересечение улиц 7-я Северная и Герцена мужчина допустил столкновение с автомобилем BMW, также пересекающим перекресток.
В момент лобового столкновения в автомобиле ВАЗ находилась 7-летняя девочка: ей и водителю, как сообщили в ГАИ, потребовалась помощь медиков. Сейчас в ведомстве проводится проверка инцидента, в ходе которой инспекторы и установят все причины и детали произошедшего.
Напомним, ранее Город55 сообщал об еще одном ДТП с участием несовершеннолетнего: медицинская помощь понадобилась четырехлетнему мальчику и двум пассажиркам внедорожника Toyota, столкнувшегося с Ладой в поселке Таврическое: