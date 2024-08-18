Обратились к врачам. В ДТП на омских Северных пострадал ребенок

В момент лобового столкновения в автомобиле ВАЗ находилась 7-летняя девочка: ей и водителю, как сообщили в ГАИ, потребовалась помощь медиков. Сейчас в ведомстве проводится проверка инцидента, в ходе которой инспекторы и установят все причины и детали произошедшего.