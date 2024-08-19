Без цветов и политики. Запреты в Турции, о которых не знают многие туристы

Многие путешественники уверены, что в гостеприимной Турции можно все. Однако это совсем не так. Как и в любом государстве, здесь действуют правила, которым должны следовать и местные, и туристы. Например, в стране нельзя носить слишком открытую одежду, демонстрировать нежные чувства, распивать спиртное в людных местах. И это далеко не все ограничения, пишут «Тонкости туризма».