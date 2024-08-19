gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Иллюстрация

Без цветов и политики. Запреты в Турции, о которых не знают многие туристы

19 августа 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
В каждой стране установлены свои правила, которым должны следовать и местные, и туристы. Расскажем, какие запреты и ограничения действуют в Турции.

Многие путешественники уверены, что в гостеприимной Турции можно все. Однако это совсем не так. Как и в любом государстве, здесь действуют правила, которым должны следовать и местные, и туристы. Например, в стране нельзя носить слишком открытую одежду, демонстрировать нежные чувства, распивать спиртное в людных местах. И это далеко не все ограничения, пишут «Тонкости туризма».

1. Рвать цветы

О запрете рвать цветы знают далеко не все туристы. Срывать растения запрещено законом, за его нарушение придется платить внушительный штраф. Причина этому в том, что среди пышной и разнообразной турецкой флоры немало редких и исчезающих растений.

За соблюдением этого требования строго следят на экскурсиях и в национальных парках. К охраняемым растениям относятся разные виды тюльпанов, подснежников, крокусов, орхидей и другие.

2. Фотографировать без разрешения

Турецкое законодательство запрещает фотографировать людей без их согласия, особенно когда речь идет о женщинах в традиционной одежде или купальниках. Кроме того, ни в коем случае нельзя фотографировать представителей силовых структур: армии или полиции.

Отдельный запрет касается правительственных зданий и военных объектов. Прежде чем сфотографировать красивый особняк, лучше узнать, какое учреждение в нем расположено.

Фото: 1MI

3. Обсуждать политику

В разговорах с турками лучше не касаться политических вопросов, не обсуждать ислам, Ататюрк, привычки верующих и другие щепетильные темы. В прошлом и настоящем страны немало сложностей и противоречий, поэтому на время поездки в Турцию стоит забыть о дискуссиях, которые касаются мировых проблем.

4. Флиртовать с незнакомками

Туристам мужского пола стоит аккуратно себя вести с местными женщинами. В мусульманской стране к этому вопросу относятся очень строго. В частности, не нужно проявлять к турчанкам слишком настойчивое внимание, откровенно рассматривать их, улыбаться, подмигивать или, тем более, пытаться прикоснуться. Подобное поведение считается недопустимым и неприличным, особенно его осуждают в нетуристических районах, где не привыкли к иностранцам.

ИллюстрацияИллюстрация
Иллюстрация
Фото: Изображение Midjourney

5. Гулять без документов

В Турции туристам необходимо при себе всегда иметь документы: загранпаспорт или водительские права. Полиция часто проводит рейды, во время которых предъявить удостоверение личности могут попросить любого. На курортах это довольно редкое явление, а вот в крупных городах, особенно в Стамбуле, подобные проверки устраивают регулярно. Если при вас не окажется паспорта, придется отправиться в полицейский участок.

Стало известно, где россияне смогут дешево отдохнуть осенью
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Турция#Новости#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский
Сегодня, 05:00
Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»
Сегодня, 06:21
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
Сегодня, 06:00
В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме
Сегодня, 08:54
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
Сегодня, 07:20
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
Сегодня, 04:15