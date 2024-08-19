Без цветов и политики. Запреты в Турции, о которых не знают многие туристы

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Многие путешественники уверены, что в гостеприимной Турции можно все. Однако это совсем не так. Как и в любом государстве, здесь действуют правила, которым должны следовать и местные, и туристы. Например, в стране нельзя носить слишком открытую одежду, демонстрировать нежные чувства, распивать спиртное в людных местах. И это далеко не все ограничения, пишут «Тонкости туризма».
О запрете рвать цветы знают далеко не все туристы. Срывать растения запрещено законом, за его нарушение придется платить внушительный штраф. Причина этому в том, что среди пышной и разнообразной турецкой флоры немало редких и исчезающих растений.
За соблюдением этого требования строго следят на экскурсиях и в национальных парках. К охраняемым растениям относятся разные виды тюльпанов, подснежников, крокусов, орхидей и другие.
Турецкое законодательство запрещает фотографировать людей без их согласия, особенно когда речь идет о женщинах в традиционной одежде или купальниках. Кроме того, ни в коем случае нельзя фотографировать представителей силовых структур: армии или полиции.
Отдельный запрет касается правительственных зданий и военных объектов. Прежде чем сфотографировать красивый особняк, лучше узнать, какое учреждение в нем расположено.
В разговорах с турками лучше не касаться политических вопросов, не обсуждать ислам, Ататюрк, привычки верующих и другие щепетильные темы. В прошлом и настоящем страны немало сложностей и противоречий, поэтому на время поездки в Турцию стоит забыть о дискуссиях, которые касаются мировых проблем.
Туристам мужского пола стоит аккуратно себя вести с местными женщинами. В мусульманской стране к этому вопросу относятся очень строго. В частности, не нужно проявлять к турчанкам слишком настойчивое внимание, откровенно рассматривать их, улыбаться, подмигивать или, тем более, пытаться прикоснуться. Подобное поведение считается недопустимым и неприличным, особенно его осуждают в нетуристических районах, где не привыкли к иностранцам.
В Турции туристам необходимо при себе всегда иметь документы: загранпаспорт или водительские права. Полиция часто проводит рейды, во время которых предъявить удостоверение личности могут попросить любого. На курортах это довольно редкое явление, а вот в крупных городах, особенно в Стамбуле, подобные проверки устраивают регулярно. Если при вас не окажется паспорта, придется отправиться в полицейский участок.