200 рублей штука: Омский Горсовет заказал значки к своему юбилею

Подрядчик должен изготовить для юбиляра нагрудные знаки с надписью «30 лет Омскому городскому Совету». Всего их должно быть 475, сумма контракта — 95 тысяч рублей. Таким образом, один значок обойдется бюджету в 200 рублей.