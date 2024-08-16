200 рублей штука: Омский Горсовет заказал значки к своему юбилею

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Омский городской Совет сейчас готовится отмечать свое 30-летие: его первое заседание состоялось 9 декабря 1994 года. В связи с этим на сайте госзакупок появился контракт, заключенный ГС с ИП Сергеем Балашовым.
Подрядчик должен изготовить для юбиляра нагрудные знаки с надписью «30 лет Омскому городскому Совету». Всего их должно быть 475, сумма контракта — 95 тысяч рублей. Таким образом, один значок обойдется бюджету в 200 рублей.
Отметим, что торгов не было: контракт заключен с единственным поставщиком. ИП Сергей Балашов специализируется на «производстве изделий из бумаги и картона», в числе его постоянных заказчиков Законодательное собрание Омской области, управление делами городской администрации, аппарат губернатора и областного правительства.