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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Омский городской Совет заказал значки к своему 30-летию

200 рублей штука: Омский Горсовет заказал значки к своему юбилею

16 августа 2024, 11:57
Фото: gorod55.ru

Омский городской Совет заказал значки к своему 30-летию

Закупка была сделана у единственного поставщика.

Омский городской Совет сейчас готовится отмечать свое 30-летие: его первое заседание состоялось 9 декабря 1994 года. В связи с этим на сайте госзакупок появился контракт, заключенный ГС с ИП Сергеем Балашовым.

Подрядчик должен изготовить для юбиляра нагрудные знаки с надписью «30 лет Омскому городскому Совету». Всего их должно быть 475, сумма контракта — 95 тысяч рублей. Таким образом, один значок обойдется бюджету в 200 рублей.

Отметим, что торгов не было: контракт заключен с единственным поставщиком. ИП Сергей Балашов специализируется на «производстве изделий из бумаги и картона», в числе его постоянных заказчиков Законодательное собрание Омской области, управление делами городской администрации, аппарат губернатора и областного правительства.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Горсовет#Значки
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