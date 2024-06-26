Стало известно, в какую сумму обойдутся Омску дополнительные выборы в Горсовет

На сегодняшнем заседании Омского городского Совета речь зашла, помимо всего прочего, о выборах. В сентябре текущего года горожанам предстоит выбрать депутатов, которые займут два освободившихся в ГС места, и на это потребуются бюджетные деньги. Из доклада главы департамента финансов мэрии Ольги Илютиковой следует, что в общей сложности на выборы нужно потратить 8,99 млн рублей.