Стало известно, в какую сумму обойдутся Омску дополнительные выборы в Горсовет

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
На сегодняшнем заседании Омского городского Совета речь зашла, помимо всего прочего, о выборах. В сентябре текущего года горожанам предстоит выбрать депутатов, которые займут два освободившихся в ГС места, и на это потребуются бюджетные деньги. Из доклада главы департамента финансов мэрии Ольги Илютиковой следует, что в общей сложности на выборы нужно потратить 8,99 млн рублей.
Чиновница предложила депутатам перенаправить на эти цели часть бюджетных ассигнований администрации Ленинского округа, предназначенных для «осуществления функций руководства и управления в сфере установленных полномочий». Горсовет эту идею одобрил.
Напомним: в декабре 2023 года сложил полномочия депутат Константин Кочанов, отправившийся на СВО стрелком штурмового взвода. В мае от мандата отказалась «по личным мотивам» Ирина Ковалева. Соответственно выборы пройдут на одномандатных избирательных округах №40 и 26. Это произойдет в единый день голосования, 8 сентября.