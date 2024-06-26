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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Дополнительные выборы в Омский Горсовет оценили в 9 млн рублей

Стало известно, в какую сумму обойдутся Омску дополнительные выборы в Горсовет

26 июня 2024, 05:19
Фото: 1MI

Дополнительные выборы в Омский Горсовет оценили в 9 млн рублей

Депутаты одобрили изменение городского бюджета.
Сюжет
Выборы

На сегодняшнем заседании Омского городского Совета речь зашла, помимо всего прочего, о выборах. В сентябре текущего года горожанам предстоит выбрать депутатов, которые займут два освободившихся в ГС места, и на это потребуются бюджетные деньги. Из доклада главы департамента финансов мэрии Ольги Илютиковой следует, что в общей сложности на выборы нужно потратить 8,99 млн рублей.

Чиновница предложила депутатам перенаправить на эти цели часть бюджетных ассигнований администрации Ленинского округа, предназначенных для «осуществления функций руководства и управления в сфере установленных полномочий». Горсовет эту идею одобрил.

Напомним: в декабре 2023 года сложил полномочия депутат Константин Кочанов, отправившийся на СВО стрелком штурмового взвода. В мае от мандата отказалась «по личным мотивам» Ирина Ковалева. Соответственно выборы пройдут на одномандатных избирательных округах №40 и 26. Это произойдет в единый день голосования, 8 сентября.

#Николай Эйхвальд#Омск#Выборы#Новости#Горсовет
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