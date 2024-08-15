Омичка Диана Кольцова попала в состав российской сборной по плаванию на Паралимпиаду

Омичка Диана Кольцова вошла в состав российской команды на Паралимпиаду в Париже, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего аккредитацию на участие в Играх получили 85 спортсменов из России, еще семь до сих пор проходят проверку.