Омичка Диана Кольцова попала в состав российской сборной по плаванию на Паралимпиаду

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Омичка Диана Кольцова вошла в состав российской команды на Паралимпиаду в Париже, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего аккредитацию на участие в Играх получили 85 спортсменов из России, еще семь до сих пор проходят проверку.
Сейчас Диана находится на сборах в Калуге вместе с другими пловцами-паралимпийцами с поражением опорно-двигательного аппарата, которые поедут на главные старты четырехлетия. Сборная улетит в Париж 20 августа.
Напомним, что ранее омский паралимпиец Александр Кузюков раскритиковал репера Снуп Догга, который нес олимпийский факел на Играх в Париже. По мнению спортсмена, в своих песнях музыкант пропагандирует наркотики, поэтому факел в его руках больше похож на «косяк или папиросу».