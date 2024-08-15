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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Омичка Диана Кольцова попала в состав российской сборной по плаванию на Паралимпиаду

Омичка Диана Кольцова попала в состав российской сборной по плаванию на Паралимпиаду

15 августа 2024, 12:06
Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области
Пловчиха из Омска Диана Кольцова вошла в состав российской команды на Паралимпийские игры в Париже, сейчас спортсменка находится на сборах в Калуге.

Омичка Диана Кольцова вошла в состав российской команды на Паралимпиаду в Париже, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего аккредитацию на участие в Играх получили 85 спортсменов из России, еще семь до сих пор проходят проверку.

Сейчас Диана находится на сборах в Калуге вместе с другими пловцами-паралимпийцами с поражением опорно-двигательного аппарата, которые поедут на главные старты четырехлетия. Сборная улетит в Париж 20 августа.

Напомним, что ранее омский паралимпиец Александр Кузюков раскритиковал репера Снуп Догга, который нес олимпийский факел на Играх в Париже. По мнению спортсмена, в своих песнях музыкант пропагандирует наркотики, поэтому факел в его руках больше похож на «косяк или папиросу».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Олимпиада#Новости#Олимпийские игры#Олимпийский спорт
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