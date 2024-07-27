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Факел, как папироса. Омский паралимпиец раскритиковал рэпера-факелоносца Снуп Догга

27 июля 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
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Омский паралимпиец Кузюков раскритиковал Снуп Догга с олимпийским факелом

По мнению спортсмена, музыкант пропагандирует наркотики. Александру Кузюкову не понятен выбор рэпера в качестве факелоносца.

Омский паралимпиец Александр Кузюков раскритиковал рэпера Снуп Догга, который пронес факел с олимпийским огнем на Играх в Париже. Кузюков высказал мнение на своей странице ВКонтакте.

«Я очень удивился тому, что на Играх в Париже одним из факелоносцев назначили известного рэпера и музыканта Снуп Догга. Сам по себе Снуп, очень талантливый музыкант и артист. Если б не одно „но“. Снуп Дог всю свою жизнь пропагандирует и употребляет наркотики. В частности, запрещенную, как допинг в спорте, марихуану», — написал спортсмен.

Александр Кузюков добавил, что, по его мнению, факел в руках Снуп Догга «подозрительно похож на косяк или папиросу».

Омич Кузюков является двукратным паралимпийским чемпионом по фехтованию. Спортсмен выиграл две золотые медали в Токио в 2020 году.

Ранее Город55 сообщал, что олимпийскую чемпионку по пулевой стрельбе Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде в Париже.

Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024
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#Евгений Игишев#Общество#Музыкант#Наркотики#Олимпийские игры#Огонь#Рэпер
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