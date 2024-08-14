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Экс-кандидат в президенты из Омска обвинил Дмитрия Губерниева в безнравственности

Экс-кандидат в президенты из Омска обвинил Дмитрия Губерниева в безнравственности

14 августа 2024, 12:36
Фото: guberniev.tv
Омский политик Сергей Бабурин назвал безнравственными слова Губерниева о российских спортсменах, которые не поехали на Олимпиаду в Париж.

Экс-кандидат в президенты из Омска Сергей Бабурин раскритиковал высказывания комментатора Дмитрия Губерниева о прошедшей Олимпиаде. В частности слова о том, что те спортсмены, которые не поехали на Игры, совершили «большую глупость». Свое мнение о сложившейся ситуации политик высказал в личном телеграм-канале.

«Пловцы, вся команда, признавались, что они сожалеют, что не поехали. Им задурили головы, и, как следствие, люди лишили себя возможности бороться за высокие места, не только Евгения Чикунова, но и другие ребята. Надо уметь понимать, что можно, а что нельзя. Это же была Олимпиада, участие в ней было реальным. И те, кто на нее не поехал, совершили большую глупость», — сказал Губерниев «Советскому спорту».

По мнению Бабурина, Губерниев «потерял нравственный компас» и прав лишь в том, что России нельзя терять позиции в спорте.

«Губерниев совершенно чудовищно неправ, когда уверяет, что нам надо возвращаться к чуждым нам духовно, чужим правилам игры в большой спорт. Когда Губерниев считает, что спортсмены, отказавшиеся ехать на Игры, совершили большую глупость, он делает спортивные достижения самоцелью и реально не понимает, что честь — это не способность к достижениям, а способ и мотив этих достижений. Губерниев закладывает в сознание современного поколения оправдание коллаборационизма, спортивной власовщины», — уверен политик.

Кроме того, Сергей Бабурин назвал безнравственным заявление спортивного журналиста о том, что «наше самое большое достижение, что мы на эту Олимпиаду поехали, хоть какой-то командой», а те, кто не попал в Париж, об этом жалеют.

«О какой команде он говорит? Циничная подмена понятий. Выступления выходцев и даже граждан России с отказом от символики своей страны — это выступления людей без Родины. Их надо жалеть, а не славить. А чувства тех, кто не поехал… Да, и мы жалеем, что они не смогли выступить. Но за их сознательный выбор они для нас стали символом Чести, людьми, которыми мы гордимся и которыми будут гордиться наши потомки», — заключил Бабурин.

Напомним, что ранее омский паралимпиец Александр Кузюков раскритиковал репера Снуп Догга, который нес факел с олимпийским огнем на Играх в Париже. По мнению спортсмена, музыкант пропагандирует наркотики, а факел в его руках больше похож на «косяк или папиросу».

Факел, как папироса. Омский паралимпиец раскритиковал рэпера-факелоносца Снуп Догга
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Олимпиада#Новости#Олимпийские игры#Олимпийский спорт#Дмитрий Губерниев#Олимпийские виды спорта
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