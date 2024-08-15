На территории «Омского каучука» появилась новая еловая аллея

Однако эта аллея — особенная: ее появление приурочено к 35-летнему юбилею группы компаний «Титан». Как отметили в пресс-службе компании, высадкой новых елей все не ограничится — агрономы из заводского питомника, до наступления холодов, планируют высадить еще около сотни различных деревьев: рябины, березы и дубы.