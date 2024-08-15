На территории «Омского каучука» появилась новая еловая аллея

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Новые деревья на территории предприятия появились в рамках программы озеленения и благоустройства «площадей» компании — благодаря ей, ежегодно, на подшефных локациях ГК «Титан» появляется более 250 деревьев и порядка 15 тысяч различных «однолетников».
Однако эта аллея — особенная: ее появление приурочено к 35-летнему юбилею группы компаний «Титан». Как отметили в пресс-службе компании, высадкой новых елей все не ограничится — агрономы из заводского питомника, до наступления холодов, планируют высадить еще около сотни различных деревьев: рябины, березы и дубы.
«С помощью нашей программы по озеленению мы благоустраиваем не только производственные площадки, но и городские территории. У нас есть подшефный сквер имени Д. И. Менделеева, за которым сотрудники регулярно ухаживают и проводят регулярные субботники. Основная цель нашей работы в этом направлении — восстановление и сохранение экологической обстановки в городе. Бережное отношение к окружающей среде является приоритетным направлением программы устойчивого развития компании», — рассказал Сергей Иванилов, генеральный директор завода «Омский каучук».
Кроме сквера им. Менделеева, под шефством ГК «Титан» находится и Стелла погибших в Великой Отечественной войне на проспекте Губкина — вместе с территориями завода, там, за последние 3 года, появилось более 1000 новых деревьев.