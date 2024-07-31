ГК «Титан» начала модернизацию производства синтетических каучуков

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Цех производства синтетического каучука на одном из старейших омских производств получит обновленный ковшовый элеватор: все необходимое оборудование, созданное отечественной промышленностью, уже устанавливает персонал «Омского каучука». Для процесса производства новый агрегат имеет серьезное значение — новый элеватор позволит повысить качество выпускаемой продукции, ведь именно от его работы зависит перемещение сырья между этапами производства (например, перегрузка каучуковой крошки от сушильных аппаратов к специальным прессам).
Срок завершения всех работ намечен на сентябрь текущего года: после этого ковшовый элеватор будет обслуживать производство светлого каучука марок СКМС-30 АРК и СКМС-30 АРКПН, применяемых в производстве резинотехнических изделий и даже обуви.
«Сегодня Группа компаний реализует в Омске пять крупных проектов по производству мало- и среднетоннажной химии. Общий объем инвестиций по ним составляет более 2,5 млрд рублей. Помимо этого, в рамках программы по достижению технологического суверенитета, мы также модернизируем действующие производства, обновляем инфраструктуру крупнейшего актива холдинга — завода „Омский каучук“. Применяемые современные решения позволяют придерживаться высоких экологических стандартов», — рассказал Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».
Установка нового оборудования в цехе синтетических каучуков — один из этапов масштабной инвестпрограммы группы компаний «Титан», направленной на обновление основного оборудования предприятий — в 2024 году на эти цели было заложено 352 млн рублей финансирования.
К слову, ранее, по этой же программе, на производстве каучуков также появился и специальный высокопроизводительный реактор, задействованный в выпуске антиоксиданта (стабилизатора ВТС-150), защищающего полимеры от высоких температур и окисления.