ГК «Титан» начала модернизацию производства синтетических каучуков

Цех производства синтетического каучука на одном из старейших омских производств получит обновленный ковшовый элеватор: все необходимое оборудование, созданное отечественной промышленностью, уже устанавливает персонал «Омского каучука». Для процесса производства новый агрегат имеет серьезное значение — новый элеватор позволит повысить качество выпускаемой продукции, ведь именно от его работы зависит перемещение сырья между этапами производства (например, перегрузка каучуковой крошки от сушильных аппаратов к специальным прессам).