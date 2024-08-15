«Два горящих фонарика». Стюардесса рассказала о таинственном случае на борту

Девушка отправилась за переноской и убедилась, что герметично закрыть ее уже невозможно. Но лететь еще долго, а кошка должна находиться в безопасном пространстве. Надо было что-то придумать, и тут в голову Анастасии пришла идея — попробовать залатать дырку с помощью специальных пластиковых пломб, которыми закрывают оборудование на самолете.