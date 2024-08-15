«Два горящих фонарика». Стюардесса рассказала о таинственном случае на борту

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
Бывшая стюардесса Анастасия рассказала порталу «Тонкости туризма» о необычном случае, который произошел с ней на борту во время рабочей смены. Ночной рейс на Дальний Восток, экипаж закончил обслуживание питанием и большинство пассажиров погрузились в сон. Свет в салоне самолета приглушен, а до пункта назначения лететь еще около четырех часов.
Анастасия вместе с коллегами занималась рутинной работой: заполнением документов, походами на вызовы из салона, периодической проверкой кабины самолета и наблюдением за состоянием пассажиров.
«В очередной раз я выглядываю из-за шторки, чтобы убедиться, что все хорошо, как вдруг замечаю под креслами 2 горящих фонарика. Наклоняюсь вниз — они отдаляются. Иду за телефоном, чтобы включить освещение и разобраться, что это такое. Возвращаюсь — фонариков больше нет», — рассказала девушка.
Анастасия спустилась на колени, чтобы лучше видеть происходящее под креслами, и включила свет на телефоне. Снова никого. Вдруг стюардесса услыхала, что с другой стороны салона кто-то громким шепотом говорит: «Он здесь!».
«Я быстро встаю и перемещаюсь ближе к говорившему. — Кто здесь? — спрашиваю я. — Кошка, она уже давно бегает между креслами и шипит! — отвечает один из пассажиров. И тут я чувствую, что в мою ногу что-то впивается…» — Анастасия сделала паузу.
«Смотрю вниз — вижу пятнистую маленькую лапку на туфле. Я наклоняюсь, заглядываю под кресло и замечаю кошку. Глаза огромные, испуганные. Я снова становлюсь на колени, пытаясь аккуратно достать кроху. Тяну руки — получаю отпор. Кошка явно не настроена на знакомство», — продолжает девушка.
После нескольких неудачных попыток стюардесса попросила неспящего пассажира последить за перемещениями питомца, пока она доложит старшему бортпроводнику о находке, чтобы тот сделал объявление по громкой связи.
«Но до старшего бортпроводника добраться я не успеваю: ко мне навстречу уже кто-то пробирается, тоже на коленках. Это, как оказалось, хозяйка кошки, с который мы чуть не встретились лбами в районе пространства под креслами», — поделилась Анастасия.
На голос хозяйки кошка сразу вышла и стала менее агрессивной. Женщина взяла ее на руки и вместе со стюардессой отправилась в зону выходов из самолета, чтобы не мешать остальным пассажирам.
«Я предлагаю Марине (хозяйке кошки) и ее любимице воды и уточняю, где они сидят, чтобы сходить за переноской, куда мы поместим кошку. Выясняется, что переноска больше непригодна для использования: пока хозяйка спала, кошка прогрызла тканевую дверцу, и теперь в ней огромная дыра. Почему так случилось? Скорее всего, поспособствовал стресс. Новая среда, разные шумы и запахи — все это спровоцировало желание убежать и спрятаться», — рассказала бортпроводница.
Девушка отправилась за переноской и убедилась, что герметично закрыть ее уже невозможно. Но лететь еще долго, а кошка должна находиться в безопасном пространстве. Надо было что-то придумать, и тут в голову Анастасии пришла идея — попробовать залатать дырку с помощью специальных пластиковых пломб, которыми закрывают оборудование на самолете.
«И это срабатывает! Вместе с Мариной мы продеваем несколько пломб через отверстия в переноске, тем самым закрывая дыру. Кошка возвращается назад и ведет себя спокойно. На протяжении оставшегося пути Марина уже не спит, а ответственно следит за своей строптивой любимицей. К счастью, новый побег совершать она не хочет», — закончила забавную историю о кошачьих приключениях стюардесса Анастасия.