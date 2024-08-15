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Испугалась посадки. Омичка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за стресс в самолете

15 августа 2024, 08:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка отсудила у «Уральских авиалиний» 80 тысяч рублей за стресс

Женщина заявила в суде, что действия сотрудников компании серьезно повлияли на ее самочувствие. Ей даже пришлось обратиться к специалистам. На приеме омичке поставили диагноз «острая реакция на стресс».

Как сообщал Город55, громкий случай с самолетом, который экстренно приземлился в Новосибирской области прошлой осенью, до сих пор имеет последствия. Так, омский суд обязал авиакомпанию, которая осуществляла рейс, выплатить компенсацию морального вреда женщине, которая была одним из пассажиром.

В сентябре прошлого года рейс Адлер-Омск на Airbus A320 был вынужден совершить экстренную посадку на пшеничное поле из-за проблем с гидравликой. Был риск, что при посадке откажут тормоза, поэтому самолет направили в Новосибирск, где полоса длиннее на 500 метров.

Омичка обратилась в суд, требуя компенсацию за полученные моральные страдания. Она утверждала, что во время аварийной посадки испытала сильнейший стресс, который привел к психологическим проблемам. В результате ей был поставлен диагноз «острая реакция на стресс».

Суд принял сторону истца, признав, что авиакомпания не обеспечила надлежащего качества услуги, а также не учла моральные страдания пассажирки. В результате «Уральские авиалинии» обязаны выплатить женщине 80 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 40 тысяч рублей штрафа.

Ранее Город55 писал о судьбе того самого самолета, приземлившегося в поле. Его планируют разобрать на запчасти, а рядом сделать небольшой авиагородок.

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
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#Кристина Антоносян#Общество#Самолет#Омск#Компенсация#Новости#Авиакомпании#Уральские авиалинии
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