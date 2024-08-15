Испугалась посадки. Омичка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за стресс в самолете

Суд принял сторону истца, признав, что авиакомпания не обеспечила надлежащего качества услуги, а также не учла моральные страдания пассажирки. В результате «Уральские авиалинии» обязаны выплатить женщине 80 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 40 тысяч рублей штрафа.



Ранее Город55 писал о судьбе того самого самолета, приземлившегося в поле. Его планируют разобрать на запчасти, а рядом сделать небольшой авиагородок.