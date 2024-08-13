Откроют гостиницу или супермаркет. В центре Омска закрывают популярный фитнес-клуб

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Омский фитнес-клуб «Амбассадор», расположенный по адресу Кемеровская, 10, готовится к закрытию. На сайте появилось объявление о сдаче помещения в аренду. Площадь составляет 475 «квадратов».
Стоимость аренды составит 142 500 рублей, что означает около 300 рублей за кв. м. Внутри есть все необходимое для бизнеса, витринные окна, санузлы и душевые, также вместе с залом предлагается место снаружи для рекламы.
Раздевалки, ресепшн, малый тренажерный зал располагаются на первом этаже, а вместительный большой тренажерный зал площадью 190 кв. м занимает весь второй этаж. Также там находятся сауна, солярий, кабинет для массажа и хозяйственные помещения.
Будущему съемщику предлагают разные варианты дальнейшего использования помещения. Можно сделать здесь отделение банка, салон красоты, химчистку, пекарню, гостиницу, стоматологию или просто обычный супермаркет.
Также здесь рассматривают вариант с продолжением работы фитнес-клуба при условии, что у арендатора купят готовый бизнес. Это удобно тем, что у такого варианта есть своя клиентская база и сотрудники. Еще одно похожее помещение, кстати, сдают в аренду на Московке. Там располагалась популярная сауна. Будущим владельцам предлагают сделать в помещении фитнес-клуб, бильярд или спа-салон.