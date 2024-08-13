Откроют гостиницу или супермаркет. В центре Омска закрывают популярный фитнес-клуб

Также здесь рассматривают вариант с продолжением работы фитнес-клуба при условии, что у арендатора купят готовый бизнес. Это удобно тем, что у такого варианта есть своя клиентская база и сотрудники. Еще одно похожее помещение, кстати, сдают в аренду на Московке. Там располагалась популярная сауна. Будущим владельцам предлагают сделать в помещении фитнес-клуб, бильярд или спа-салон.