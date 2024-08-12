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Published Сегодня, 05:31

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Задолжали почти 2 млн. В Омской области коммунальщики не платили зарплату работникам

12 августа 2024, 05:31
Фото: 1MI
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В Омской области 83 работникам Тепловодоканала задолжали 2 миллиона рублей

Почти весь рабочий коллектив из 83 человек не получал оплату за свой труд. В итоге в дело вмешалась прокуратура.

В Горьковском районе Омской области сразу 83 работникам предприятия «Районные коммунальные сети» не платили зарплату. Долг «накапал» на сумму более 1,7 млн рублей. В итоге ситуацию разрешили через прокуратуру. По обращению одного из местных правоохранители провели проверку и выявили нарушения законодательства. Работники предприятия не получали заработную плату в установленный срок, что и стало причиной обращения.

Директору вынесли представление с требованием устранить нарушения, его также привлекли к административной ответственности за невыплату заработной платы. Всем работникам выплатили зарплату в полном объеме.

По открытым данным, речь идет о здании Тепловодоканала. В предприятии оказывают жилищно-коммунальные услуги для населения.

Ранее Город55 рассказывал про омича, который работал директором по продажам и три месяца делал это бесплатно поневоле. Он регулярно оформлял письменные требования о выплате зарплаты. В итоге дело решили через суд, выплатив ему 146 тысяч рублей.

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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Задолженность по зарплате#Задолженность#Горьковский район
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