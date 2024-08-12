Задолжали почти 2 млн. В Омской области коммунальщики не платили зарплату работникам

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Горьковском районе Омской области сразу 83 работникам предприятия «Районные коммунальные сети» не платили зарплату. Долг «накапал» на сумму более 1,7 млн рублей. В итоге ситуацию разрешили через прокуратуру. По обращению одного из местных правоохранители провели проверку и выявили нарушения законодательства. Работники предприятия не получали заработную плату в установленный срок, что и стало причиной обращения.
Директору вынесли представление с требованием устранить нарушения, его также привлекли к административной ответственности за невыплату заработной платы. Всем работникам выплатили зарплату в полном объеме.
По открытым данным, речь идет о здании Тепловодоканала. В предприятии оказывают жилищно-коммунальные услуги для населения.
Ранее Город55 рассказывал про омича, который работал директором по продажам и три месяца делал это бесплатно поневоле. Он регулярно оформлял письменные требования о выплате зарплаты. В итоге дело решили через суд, выплатив ему 146 тысяч рублей.