Задолжали почти 2 млн. В Омской области коммунальщики не платили зарплату работникам

В Горьковском районе Омской области сразу 83 работникам предприятия «Районные коммунальные сети» не платили зарплату. Долг «накапал» на сумму более 1,7 млн рублей. В итоге ситуацию разрешили через прокуратуру. По обращению одного из местных правоохранители провели проверку и выявили нарушения законодательства. Работники предприятия не получали заработную плату в установленный срок, что и стало причиной обращения.