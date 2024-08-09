Задолжали 146 тысяч. Омич «выбивал» свою зарплату через судебных приставов

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Омич, работавший директором по развитию региональных продаж в ООО «Дарина Трейд», три месяца не получал зарплату, хоть и честно трудился. Несмотря на письменные требования работника о выплате зарплаты, руководство «Дарина Трейд» проигнорировало претензию. Мужчина вынужден был обратиться в суд.
Суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с «Дарина Трейд» задолженность по заработной плате в размере 146 000 рублей.
Однако компания игнорировала решение суда. Тогда в дело вступили судебные приставы. Проверив имущественное положение компании, приставы наложили арест на банковские счета организации.
Лишь после этого предприятие осознало серьезность ситуации и выплатило задолженность в полном объеме. Добавим, что компанией с недавних пор владеет омский бизнесмен Святослав Капустин. На рынке же «Дарина» существует уже 28 лет и выпускает мясные полуфабрикаты собственного производства.