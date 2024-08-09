Задолжали 146 тысяч. Омич «выбивал» свою зарплату через судебных приставов

Лишь после этого предприятие осознало серьезность ситуации и выплатило задолженность в полном объеме. Добавим, что компанией с недавних пор владеет омский бизнесмен Святослав Капустин. На рынке же «Дарина» существует уже 28 лет и выпускает мясные полуфабрикаты собственного производства.