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Омич «выбил» с начальства через суд честно заработанные 146 тысяч рублей

Задолжали 146 тысяч. Омич «выбивал» свою зарплату через судебных приставов

9 августа 2024, 05:43
Фото: 1MI

Омич «выбил» с начальства через суд честно заработанные 146 тысяч рублей

Мужчина исправно выполнял трудовые обязанности. Однако руководство игнорировало его возмущения о задержке зарплаты. В итоге дело пришлось решать через суд.

Омич, работавший директором по развитию региональных продаж в ООО «Дарина Трейд», три месяца не получал зарплату, хоть и честно трудился. Несмотря на письменные требования работника о выплате зарплаты, руководство «Дарина Трейд» проигнорировало претензию. Мужчина вынужден был обратиться в суд.

Суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с «Дарина Трейд» задолженность по заработной плате в размере 146 000 рублей.

Однако компания игнорировала решение суда. Тогда в дело вступили судебные приставы. Проверив имущественное положение компании, приставы наложили арест на банковские счета организации.

Лишь после этого предприятие осознало серьезность ситуации и выплатило задолженность в полном объеме. Добавим, что компанией с недавних пор владеет омский бизнесмен Святослав Капустин. На рынке же «Дарина» существует уже 28 лет и выпускает мясные полуфабрикаты собственного производства.

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#Общество#Омск#Долги#Суд#Зарплата#Начальник#Новости#Приставы#Святослав Капустин
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