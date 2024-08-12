Снова хаос: в омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Сегодня, 12 августа, в омском аэропорту произошла очередная массовая задержка рейсов. Практически все утренние самолеты отправились в путь с опозданием в несколько часов. «Уральские авиалинии» задержали рейсы в Сочи и Москву, Red Wings — в Екатеринбург, S7 Airlines — в Москву, «Аэрофлот» — в Москву и Сочи.
Рейс «ИКАР» в Сочи, который должен был вылететь в 9:05, отправился только в 13:30. Этот борт еще находится в пути из Сочи в Омск. Отменен рейс в Сургут («Ютэйр»). Единственный рейс в Москву («Победа») на 5 утра отправился вовремя. Отметим, что пассажирам пришлось терпеть неудобства не из-за сотрудников омского аэропорта — причиной задержек стали поздние прибытия самолетов из других городов.
Ранее Город55 рассказывал, что 9 августа, в Омске с первого раза не смог приземлиться самолет из Нижневартовска. Из-за погодных условий пилотам пришлось идти на второй круг.