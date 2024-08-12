Снова хаос: в омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов

Рейс «ИКАР» в Сочи, который должен был вылететь в 9:05, отправился только в 13:30. Этот борт еще находится в пути из Сочи в Омск. Отменен рейс в Сургут («Ютэйр»). Единственный рейс в Москву («Победа») на 5 утра отправился вовремя. Отметим, что пассажирам пришлось терпеть неудобства не из-за сотрудников омского аэропорта — причиной задержек стали поздние прибытия самолетов из других городов.