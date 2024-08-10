Экс-директора школы в Омской области включили в реестр коррупционеров

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Бывшего директора исилькульской школы Юлию Буякову включили в реестр коррупционеров, информация об этом появилась на сайте «Госслужбы». В документе также отмечено, что Буякова была депутатом местного городского совета.
Ее уволили 27 июля в связи с утратой доверия и обвинили в нарушении Федерального закона «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Известно, что Юлия Буякова была директоров Городнищенской основной общеобразовательной школы. Согласно данным сервиса Rusprofile, с 13 сентября 2023 года должность занимает Ольга Якоб.