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Экс-директора школы в Омской области включили в реестр коррупционеров

Экс-директора школы в Омской области включили в реестр коррупционеров

10 августа 2024, 10:20
Сотрудницу исилькульской школы Юлию Буякову включили в реестр коррупционеров, она была депутатом местного городского совета.

Бывшего директора исилькульской школы Юлию Буякову включили в реестр коррупционеров, информация об этом появилась на сайте «Госслужбы». В документе также отмечено, что Буякова была депутатом местного городского совета.

Ее уволили 27 июля в связи с утратой доверия и обвинили в нарушении Федерального закона «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Известно, что Юлия Буякова была директоров Городнищенской основной общеобразовательной школы. Согласно данным сервиса Rusprofile, с 13 сентября 2023 года должность занимает Ольга Якоб.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Коррупция#Новости#Директор школы#Школы#Директор
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