Минус 250 тысяч. Омичка нашла подработку в интернете и нарвалась на мошенников

В первый день женщина забронировала 30 номеров и получила за это 3 тысячи рублей. За два дня она перевела со своих кредитных карт 250 тысяч, увидев в личном кабинете свой, как ей казалось, доход: сумма увеличилась почти на 440 тысяч рублей.