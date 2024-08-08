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Published Сегодня, 11:10

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иллюстрация

Минус 250 тысяч. Омичка нашла подработку в интернете и нарвалась на мошенников

8 августа 2024, 11:10
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Молодая омичка нашла подработку в интернете и нарвалась на мошенников

Девушка осознала, что стала жертвой мошенников, когда не смогла вывести свои деньги.

В омской полиции рассказали об еще одном случае мошенничества. На этот раз жертвой стала молодая девушка, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. На этот период она нашла себе подработку из дома.

Как оказалось, эту «работу» омичка нашла в мессенджере. Ей нужно было переходить по ссылкам и проверять их актуальность. За выполнение пяти заданий она получила 500 рублей. Увидев, что работа приносит доход, девушка согласилась на дальнейшую работу.

еще один случай мошенничества
Видео: УМВД России по Омской области

Затем мошенники предложили ей бронировать номера в отелях, чтобы повысить их рейтинг. Для этого ей нужно было пополнить свой личный кабинет деньгами и после этого бронировать номера, получая процент с каждого заказа.

В первый день женщина забронировала 30 номеров и получила за это 3 тысячи рублей. За два дня она перевела со своих кредитных карт 250 тысяч, увидев в личном кабинете свой, как ей казалось, доход: сумма увеличилась почти на 440 тысяч рублей.

Когда омичка захотела забрать свои деньги, ей сообщили, что они заморожены, и для их получения необходимо внести еще 200 тысяч рублей. Она рассказала о своей ситуации знакомому, и он объяснил ей, что она стала жертвой мошенников.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В Омске врач перевела мошенникам 2 млн рублей, которые копила 10 лет
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