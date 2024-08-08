«Сложились звезды»: Омской области удалось избежать массовых лесных пожаров

Погода в текущем году действительно благоприятна для профилактики пожаров: не было долгих жарких периодов, регулярно случались сильные дожди. Впрочем, на том же совещании прозвучало мнение о том, что такая погода создает серьезный негативный фактор на будущее. Благодаря ей буйно растет трава, и в 2025 году на лугах и в лесах будет толще обычного «подушка» из сухой и потенциально горючей вегетативной массы. Собравшиеся согласились с тем, что ослаблять бдительность не стоит.