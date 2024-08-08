«Сложились звезды»: Омской области удалось избежать массовых лесных пожаров

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Борьба с лесными и ландшафтными пожарами стала одной из главных тем очередного заседания президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и городского округа город Омск, который работает при спикере регионального Заксобрания.
Основной докладчик, первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Евгений Старокожев, рассказал, что профилактическая работа ведется: специалисты патрулируют территорию, информируют население об основных правилах. Происходит серьезное обновление техники для тушения пожаров за счет средств из регионального и федерального бюджетов. При этом статистика обнадеживает — 2024 год не был отмечен серьезными бедствиями, как 2023-й и 2022-й.
— Мы помним, что и в прошлом, и в позапрошлом году были тысячи пожаров, — признал, подводя итоги обсуждения, председатель Заксобрания Александр Артемов. — Число термических точек доходило до 9 тысяч, а сейчас их всего 400. Надо признать, что это результат той работы, которую инициировал губернатор в прошлом году по массовой опашке. Большое противодействие было, возгласы «Зачем? Почему?». Не нужно говорить, что помогла только погода: организационные меры помогли тоже. Год был удачным, сложились звезды, но нужно продолжать работу…
Погода в текущем году действительно благоприятна для профилактики пожаров: не было долгих жарких периодов, регулярно случались сильные дожди. Впрочем, на том же совещании прозвучало мнение о том, что такая погода создает серьезный негативный фактор на будущее. Благодаря ей буйно растет трава, и в 2025 году на лугах и в лесах будет толще обычного «подушка» из сухой и потенциально горючей вегетативной массы. Собравшиеся согласились с тем, что ослаблять бдительность не стоит.