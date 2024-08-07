«Сможем восстановить справедливость»: в омском Заксобрании обсудили нехватку дров

Законодательство в 2018 году изменилось в сторону усложнения: прежде лесхозы могли сами планировать санитарные вырубки, но теперь они этого права лишились: вопрос нужно согласовывать с новосибирским Центром защиты леса, потом с лесным департаментом Сибирского федерального округа, на что могут уйти недели. Кроме того, исчезла возможность рубить больные деревья, когда их судьба уже ясна, но они еще продолжают зеленеть.