«Сможем восстановить справедливость»: в омском Заксобрании обсудили нехватку дров

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Сегодня, 7 августа, в Законодательном собрании Омской области прошло заседание президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и городского округа город Омск, который работает при спикере ЗС. Один из пунктов повестки был посвящен животрепещущей для всего региона проблеме — заготовке дров.
Один из докладчиков, руководитель главного управления лесного хозяйства Омской области Евгений Старокожев, рассказал, что дровами сейчас отапливают свои дома 90% селян в Омской области, и альтернативы в виде угля или газа для них просто нет. Годовая потребность в дровах составляет примерно 1,4 млн кубометров. Между тем в сфере заготовки древесины существуют серьезные проблемы.
— В центральной и южной части Омской области все леса защитные, — объяснил Старокожев, — сплошная рубка там запрещена законодательно, а погибших и поврежденных деревьев недостаточно. После изменений в федеральном законодательстве 2018 года все стало еще сложнее. Мы рассматривали вариант доставки древесины с севера баржами, была топливная компания, которая могла предоставить склад для хранения. Вопрос прорабатывался с министерством энергетики Омской области, но решение принято не было…
Законодательство в 2018 году изменилось в сторону усложнения: прежде лесхозы могли сами планировать санитарные вырубки, но теперь они этого права лишились: вопрос нужно согласовывать с новосибирским Центром защиты леса, потом с лесным департаментом Сибирского федерального округа, на что могут уйти недели. Кроме того, исчезла возможность рубить больные деревья, когда их судьба уже ясна, но они еще продолжают зеленеть.
— Мы должны восстанавливать лес, а мы дожидаемся, пока на деревьях с затопленных участков не упадет последний листочек, — объяснил Старокожев. — В итоге возобновления леса никакого нет: мы срубили дерево, и там ничего не растет. Если посмотреть участки, где были рубки до 2018 года, там происходит возобновление естественным путем. Мы вовремя убрали ослабленные деревья, и уже вырос нормальный здоровый лес. А после вырубок последних лет остается пустое поле, на котором ничего не вырастет.
Высказались и представители районов Омской области (одни приехали на совещание, другие участвовали в нем в режиме видеосвязи). Каждый жаловался на свои проблемы. Глава Саргатского района Владимир Хохлов рассказал, что отнесение Саргатки к южной зоне, в которой все леса имеют статус защитных, слишком искусственно. Глава Большереченского района Василий Майстепанов обозначил кадровую проблему. Представитель Нижней Омки признался, что ему «боязно» выходить из дома: район живет «на грани гражданской войны», поскольку заготовка дров все еще не началась.
Старокожев на это отвечал, что работа по созданию в Нижнеомском районе делян ведется и что пару районов Омской области уже удалось перевести из условной «южной» зоны в «северную». О готовности решать проблемы с кадрами, в том числе повышая зарплаты, говорил глава минэнерго Владимир Шнипко, пришедший на заседание как раз из-за этого вопроса. Он же рассказал, что ведется работа по ключевому моменту: изменению федерального законодательства.
— Конечно, нужно возвращать те нормы, которые были до 2018 года, — заявил министр. — Мы будем работать в этом направлении совместно с правительством, тем более что в федеральном центре произошли кадровые изменения. Я думаю, нас услышат, и мы сможем восстановить справедливость.
Итоги обсуждения подвел уже после заседания Александр Артемов, председатель Законодательного собрания.
— За полтора часа эти вопросы, конечно, не решишь, — признал спикер в разговоре с журналистами. — Это многолетняя вязкая работа. Скрывать не будем: многое не получается из-за федерального законодательства. Губернатор уже написал новому вице-премьеру Патрушеву обращение 2 недели назад, чтобы облегчить работу нашим лесхозам и муниципалитетам. Обсуждение получилось горячим, но мы надеемся, что совместная с правительством работа поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Перспективы здесь есть!
Напомним: отопительный сезон начинается в Омской области уже совсем скоро. Между тем проблема дров актуальна не только для сотен тысяч жителей сельских районов, но и для частного сектора в столице региона.