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Published Сегодня, 10:35

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Откроется с другого ракурса. Какие необычные места стоит посетить в Турции

Откроется с другого ракурса. Какие необычные места стоит посетить в Турции

7 августа 2024, 10:35
Фото: 1MI
Когда формат «все включено» и круглосуточный отдых на пляже изрядно наскучили, хочется увидеть что-то новое. Расскажем, куда отправиться в Стамбуле за культурным и незабываемым отдыхом.

Из года в год тысячи российских туристов выбирают Турцию местом для проведения отпуска. Однако круглосуточный отдых на пляже и вечеринки с едой и алкоголем по системе «все включено» могут изрядно надоесть. Расскажем, что стоит увидеть в Стамбуле, чтобы путешествие запомнилось надолго.

Как добраться до Стамбула?

Попасть в Стамбул из России сейчас довольно просто, пишет «Лента.ру». Прямые авиарейсы доступны не только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, но и Казани, Сочи, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга и других городов России. Выполняют их авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings и S7.

Чем заняться?

Основными достопримечательностями города являются мечеть Айя-София, Сулеймание и Голубая мечеть, Дворец Топкапы, Цистерна Базилика, Гранд-базар. Как правило, эти места включены в большинство туристических маршрутов и их можно увидеть за один день.

Чтобы погрузиться в безумный ритм города, можно начать самостоятельный маршрут с прогулки по историческим районам Каракей и Галата, затем подняться на Галатскую башню. На ее вершине расположена смотровая площадка, а каждый из этажей оформлен как зал музея.

Также не стоит обходить вниманием главную туристическую улицу города — Истикляль. Здесь путешественников встретят ароматы жареных каштанов, фотогеничный красный ретро-трамвай, турецкие мейхане (питейные заведения), кондитерские с традиционными лакомствами и сувенирные лавки.

Новые места

На площади Таксим, к которой ведет Истикляль, находится Культурный центр Ататюрка — новая точка притяжения всех любителей прекрасного. Здание было построена еще в 1960е, но его пришлось снести. Новый масштабный проект на его месте возводили 2,5 года и потратили на это около 208 миллионов долларов.

В Культурном центре проходят театральные представления, городские фестивали культуры и искусства, кинопоказы, выступают артисты театров оперы и балета, а также многочисленные выставки, посвященные истории музыки.

Еще одно относительно новое и пока не очень известное россиянам место — общественное пространство Галатапорт. В нем находится комплекс музеев современного искусства, модные бутики, фешенебельные рестораны и пешеходная зона на просторной набережной Босфора.

Все для «цифровых кочевников»

Для путешественников, которые решили задержаться в Стамбуле, недавно даже ввели отдельный тип визы — Digital Nomad Visa. Ее выдают «цифровым кочевникам» — иностранцам в возрасте от 21 до 55 лет, которые хотят работать из Турции удаленно. Среди них: IT-специалисты, маркетологи, дизайнеры, редакторы и специалисты других областей.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Турция#Новости#Путешествия#КЦ
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