Откроется с другого ракурса. Какие необычные места стоит посетить в Турции

На площади Таксим, к которой ведет Истикляль, находится Культурный центр Ататюрка — новая точка притяжения всех любителей прекрасного. Здание было построена еще в 1960е, но его пришлось снести. Новый масштабный проект на его месте возводили 2,5 года и потратили на это около 208 миллионов долларов.