Откроется с другого ракурса. Какие необычные места стоит посетить в Турции

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Из года в год тысячи российских туристов выбирают Турцию местом для проведения отпуска. Однако круглосуточный отдых на пляже и вечеринки с едой и алкоголем по системе «все включено» могут изрядно надоесть. Расскажем, что стоит увидеть в Стамбуле, чтобы путешествие запомнилось надолго.
Попасть в Стамбул из России сейчас довольно просто, пишет «Лента.ру». Прямые авиарейсы доступны не только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, но и Казани, Сочи, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга и других городов России. Выполняют их авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings и S7.
Основными достопримечательностями города являются мечеть Айя-София, Сулеймание и Голубая мечеть, Дворец Топкапы, Цистерна Базилика, Гранд-базар. Как правило, эти места включены в большинство туристических маршрутов и их можно увидеть за один день.
Чтобы погрузиться в безумный ритм города, можно начать самостоятельный маршрут с прогулки по историческим районам Каракей и Галата, затем подняться на Галатскую башню. На ее вершине расположена смотровая площадка, а каждый из этажей оформлен как зал музея.
Также не стоит обходить вниманием главную туристическую улицу города — Истикляль. Здесь путешественников встретят ароматы жареных каштанов, фотогеничный красный ретро-трамвай, турецкие мейхане (питейные заведения), кондитерские с традиционными лакомствами и сувенирные лавки.
На площади Таксим, к которой ведет Истикляль, находится Культурный центр Ататюрка — новая точка притяжения всех любителей прекрасного. Здание было построена еще в 1960е, но его пришлось снести. Новый масштабный проект на его месте возводили 2,5 года и потратили на это около 208 миллионов долларов.
В Культурном центре проходят театральные представления, городские фестивали культуры и искусства, кинопоказы, выступают артисты театров оперы и балета, а также многочисленные выставки, посвященные истории музыки.
Еще одно относительно новое и пока не очень известное россиянам место — общественное пространство Галатапорт. В нем находится комплекс музеев современного искусства, модные бутики, фешенебельные рестораны и пешеходная зона на просторной набережной Босфора.
Для путешественников, которые решили задержаться в Стамбуле, недавно даже ввели отдельный тип визы — Digital Nomad Visa. Ее выдают «цифровым кочевникам» — иностранцам в возрасте от 21 до 55 лет, которые хотят работать из Турции удаленно. Среди них: IT-специалисты, маркетологи, дизайнеры, редакторы и специалисты других областей.