Омичка, которую отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ, попыталась обжаловать приговор

Ранее решение по делу вынес Ленинский районный суд. Было установлено, что в апреле 2022 года женщина опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором содержалась ложная информация, дискредитирующая российскую армию. Омичке назначили наказание в виде шести лет тюрьмы и запретили четыре года заниматься администрированием сайтов в интернете.