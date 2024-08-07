Омичка, которую отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ, попыталась обжаловать приговор

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу омички, которая признана виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ.
Ранее решение по делу вынес Ленинский районный суд. Было установлено, что в апреле 2022 года женщина опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором содержалась ложная информация, дискредитирующая российскую армию. Омичке назначили наказание в виде шести лет тюрьмы и запретили четыре года заниматься администрированием сайтов в интернете.
После рассмотрения апелляции, областной суд решил оставить ее без удовлетворения и не изменять прежний приговор.