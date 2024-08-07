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Омичка, которую отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ, попыталась обжаловать приговор

Омичка, которую отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ, попыталась обжаловать приговор

7 августа 2024, 11:34
Фото: 1MI
Омский областной суд рассмотрел апелляцию омички, которую приговорили к шести годам тюрьмы за фейки о российской армии.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу омички, которая признана виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее решение по делу вынес Ленинский районный суд. Было установлено, что в апреле 2022 года женщина опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором содержалась ложная информация, дискредитирующая российскую армию. Омичке назначили наказание в виде шести лет тюрьмы и запретили четыре года заниматься администрированием сайтов в интернете.

После рассмотрения апелляции, областной суд решил оставить ее без удовлетворения и не изменять прежний приговор.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Военные#Приговор#Новости#Фейк#Омский областной суд#Областной суд#ВС РФ
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