6 лет колонии. Жителя района Омской области осудили за фейки о вооруженных силах РФ

Как рассказали в пресс-центре Полтавского райсуда, житель села Ольгино обвинялся в распространении фейков о деятельности ВС РФ. Как установили следователи, в феврале прошлого года мужчина опубликовал несколько сообщений, направленных на формирование отрицательного отношения к деятельности вооруженных сил и проведению СВО, на своей страничке в «Одноклассниках».