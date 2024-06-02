6 лет колонии. Жителя района Омской области осудили за фейки о вооруженных силах РФ

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Как рассказали в пресс-центре Полтавского райсуда, житель села Ольгино обвинялся в распространении фейков о деятельности ВС РФ. Как установили следователи, в феврале прошлого года мужчина опубликовал несколько сообщений, направленных на формирование отрицательного отношения к деятельности вооруженных сил и проведению СВО, на своей страничке в «Одноклассниках».
Мужчина полностью признал вину в содеянном. Согласно приговору суда, мужчину ждет заключение в колонию общего режима, а в течение 4 лет для подсудимого установлен запрет на публикацию каких-либо материалов в интернете.
Напомним, ранее Город55 сообщал о 18-летнем омиче, попавшем в СИЗО из-за комментария в социальной сети — молодой человек стал фигурантом дела о содействии террористической организации.