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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:55

иллюстрация

6 лет колонии. Жителя района Омской области осудили за фейки о вооруженных силах РФ

2 июня 2024, 04:53
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителя Омской области признали виновным в распространении фейков о ВС РФ

Приговором Полтавского районного суда, 55-летний сельчанин отправлен в колонию общего режима на 6 лет.

Как рассказали в пресс-центре Полтавского райсуда, житель села Ольгино обвинялся в распространении фейков о деятельности ВС РФ. Как установили следователи, в феврале прошлого года мужчина опубликовал несколько сообщений, направленных на формирование отрицательного отношения к деятельности вооруженных сил и проведению СВО, на своей страничке в «Одноклассниках».

Мужчина полностью признал вину в содеянном. Согласно приговору суда, мужчину ждет заключение в колонию общего режима, а в течение 4 лет для подсудимого установлен запрет на публикацию каких-либо материалов в интернете.

Напомним, ранее Город55 сообщал о 18-летнем омиче, попавшем в СИЗО из-за комментария в социальной сети — молодой человек стал фигурантом дела о содействии террористической организации.

18-летний омич оставил комментарий в соцсети и попал в список экстремистов
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#Илья Скобин#Общество#Происшествия#Омск#Россия#Новости#Вооруженные силы#Фейки
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