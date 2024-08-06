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По-прежнему первые. В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов

По-прежнему первые. В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов

6 августа 2024, 09:09
Фото: 1MI
Турецкий экономический обозреватель рассказал, насколько санкции повлияли на поток российских туристов и сколько отдыхающих из России посетили в страну с начала года.

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин рассказал, что власти Турции не ожидают серьезного спада российских туристов в этом году. По его мнению, статистика вряд ли изменится даже несмотря на санкции и вытекающие их них неудобства.

Кроме того, посол РФ Алексей Ерхов сообщил, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в 2024 году.

«Если посмотреть на данные по Турции, то количество российских туристов, приехавших в Анталью только за первые 6 месяцев года, приближается к 600 тысячам, и они (россияне) находятся на первом месте. По данным министерства туризма Турции, за первые 6 месяцев этого года Турцию посетили 2,7 миллиона российских туристов. Это очень близко к рекордному показателю 2019 года. Это означает, что серьезного спада нет, несмотря на рост цен и санкции», — рассказал эксперт «РИА Новости».

Турецкий экономический обозреватель также отметил, что круизные суда приходят в черноморские портовые города Турции с туристами из России, что только подтверждает спрос на это направление.

«Если рассматривать данные, то, возможно, без санкций мы увидели бы гораздо больше российских туристов в Турции в первые шесть месяцев этого года. Иными словами, за первые 6 месяцев их число ограничилось 2,7 миллиона человек, а это значит, что если бы не было санкций, то это число превысило бы 3 миллиона и 3,5 миллиона туристов», — добавил аналитик.

Напомним, что ранее представители ассоциации туроператоров России рассказали, какие горящие туры будут доступны для путешественников в августе. Среди предложений есть и бюджетный отдых в Турции.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Турция#Новости#Путешествия#КЦ
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