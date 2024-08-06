По-прежнему первые. В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин рассказал, что власти Турции не ожидают серьезного спада российских туристов в этом году. По его мнению, статистика вряд ли изменится даже несмотря на санкции и вытекающие их них неудобства.