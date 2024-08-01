gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

От 70 тысяч. Туроператоры назвали стоимость горящих туров в Турцию, Таиланд и ОАЭ

От 70 тысяч. Туроператоры назвали стоимость горящих туров в Турцию, Таиланд и ОАЭ

1 августа 2024, 13:20
Фото: 1MI
Ассоциация туроператоров России рассказала, какие горящие туры будут доступны для путешественников в августе.

Ассоциация туроператоров России рассказала, какие горящие туры будут доступны для путешественников в августе.

Так, в этом месяце стоимость самой бюджетной путевки в Турцию на четыре ночи составит от 70,8 тысячи рублей за двоих, включая перелет и питание по системе «все включено». Такое предложение для туристов подготовила компания ПАКС. Самые дорогие туры предлагает компания FUN&SUN, их стоимость начинается от 191 тысячи рублей, а минимальная продолжительность — шесть суток.

Наиболее дешевый тур в Объединенные Арабские Эмираты на шесть ночей можно купить за 108,5 тысячи рублей за двоих, поездку организовывает турагентство Coral Travel. Самый дорогой тур обойдется в 130 тысяч рублей, его предлагает сервис «Интурист».

Агентство FUN & SUN предлагает путешественникам туры в Таиланд на 11 дней за 104 тысячи рублей на двоих. Поездка от туроператора Anex на 8 ночей обойдется в 167 тысяч рублей. Кроме того, эти и другие туроператоры предлагают путевки с хорошими скидками на ближайшие даты вылета на Кубу, Шри-Ланку, Занзибар, Кипр, Мальдивы, Бали и во Вьетнам.

Свобода или ограничение? Почему отдых по системе all inclusive может подойти не всем
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Турция#Новости#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
Сегодня, 02:33
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Сегодня, 06:10
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Сегодня, 06:19
Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй
Сегодня, 06:58
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Сегодня, 06:49
Как ездить с выгодой в общественном транспорте Омска
Сегодня, 06:33