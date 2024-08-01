От 70 тысяч. Туроператоры назвали стоимость горящих туров в Турцию, Таиланд и ОАЭ

Агентство FUN & SUN предлагает путешественникам туры в Таиланд на 11 дней за 104 тысячи рублей на двоих. Поездка от туроператора Anex на 8 ночей обойдется в 167 тысяч рублей. Кроме того, эти и другие туроператоры предлагают путевки с хорошими скидками на ближайшие даты вылета на Кубу, Шри-Ланку, Занзибар, Кипр, Мальдивы, Бали и во Вьетнам.