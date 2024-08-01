От 70 тысяч. Туроператоры назвали стоимость горящих туров в Турцию, Таиланд и ОАЭ

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Ассоциация туроператоров России рассказала, какие горящие туры будут доступны для путешественников в августе.
Так, в этом месяце стоимость самой бюджетной путевки в Турцию на четыре ночи составит от 70,8 тысячи рублей за двоих, включая перелет и питание по системе «все включено». Такое предложение для туристов подготовила компания ПАКС. Самые дорогие туры предлагает компания FUN&SUN, их стоимость начинается от 191 тысячи рублей, а минимальная продолжительность — шесть суток.
Наиболее дешевый тур в Объединенные Арабские Эмираты на шесть ночей можно купить за 108,5 тысячи рублей за двоих, поездку организовывает турагентство Coral Travel. Самый дорогой тур обойдется в 130 тысяч рублей, его предлагает сервис «Интурист».
Агентство FUN & SUN предлагает путешественникам туры в Таиланд на 11 дней за 104 тысячи рублей на двоих. Поездка от туроператора Anex на 8 ночей обойдется в 167 тысяч рублей. Кроме того, эти и другие туроператоры предлагают путевки с хорошими скидками на ближайшие даты вылета на Кубу, Шри-Ланку, Занзибар, Кипр, Мальдивы, Бали и во Вьетнам.