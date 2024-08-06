Мэр Шелест рассказал, как в Омске прошел шахматный фестиваль «Интеллектуалы Сибири»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В Омске прошел Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири». В этом году в соревнованиях приняли участие дети и подростки из 17 регионов России: Москвы, Алтайского и Пермского краев, Краснодарского края, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
Этот турнир имеет официальный статус этапа Детского Кубка России и традиционно посвящен памяти выдающегося тренера и основателя омской шахматной школы Якова Давидовича Русакова. В свое время он воспитал множество талантливых шахматистов, которые и сегодня с благодарностью вспоминают своего наставника и продолжают его дело.
Например, Олег Борисович Золотов, президент Омской областной общественной организации «Федерация шахмат», активно участвует в организации фестиваля и в развитии шахматного движения в нашем городе.
«Был рад принять участие в церемонии награждения победителей турнира, и пусть основную часть наград увезли домой представители Алтайского края, уверен, и дети, и тренеры, и судейский состав получили большое удовольствие от сыгранных партий», — отметил Сергей Шелест.