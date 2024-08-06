Мэр Шелест рассказал, как в Омске прошел шахматный фестиваль «Интеллектуалы Сибири»

Этот турнир имеет официальный статус этапа Детского Кубка России и традиционно посвящен памяти выдающегося тренера и основателя омской шахматной школы Якова Давидовича Русакова. В свое время он воспитал множество талантливых шахматистов, которые и сегодня с благодарностью вспоминают своего наставника и продолжают его дело.