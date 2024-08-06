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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»

Мэр Шелест рассказал, как в Омске прошел шахматный фестиваль «Интеллектуалы Сибири»

6 августа 2024, 05:25
Фото: Владимир Казионов / ТГ-канал Сергея Шелеста
Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»
Этот фестиваль уже в одиннадцатый раз собирает юных шахматистов со всей страны.

В Омске прошел Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири». В этом году в соревнованиях приняли участие дети и подростки из 17 регионов России: Москвы, Алтайского и Пермского краев, Краснодарского края, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»
Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»
Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»
Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»
Фото: Владимир Казионов / ТГ-канал Сергея Шелеста

Этот турнир имеет официальный статус этапа Детского Кубка России и традиционно посвящен памяти выдающегося тренера и основателя омской шахматной школы Якова Давидовича Русакова. В свое время он воспитал множество талантливых шахматистов, которые и сегодня с благодарностью вспоминают своего наставника и продолжают его дело.

Например, Олег Борисович Золотов, президент Омской областной общественной организации «Федерация шахмат», активно участвует в организации фестиваля и в развитии шахматного движения в нашем городе.

«Был рад принять участие в церемонии награждения победителей турнира, и пусть основную часть наград увезли домой представители Алтайского края, уверен, и дети, и тренеры, и судейский состав получили большое удовольствие от сыгранных партий», — отметил Сергей Шелест.
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