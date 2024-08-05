Не отвечает санитарным нормам. В Омской области жители села пили грязную воду

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Тарская межрайонная прокуратура Омской области обратила внимание на проблемы с качеством питьевой воды в посёлке Максима Горького. Как оказалось в ходе проверки, местная вода не соответствует санитарным нормам.
Специалисты взяли пробы воды из водонапорной башни и провели химический анализ. Результаты оказались тревожными: вода не отвечает санитарным нормам. Кроме того, сама башня находится в аварийном состоянии.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила представления главе Пологрудовского сельского поселения и руководителю местного предприятия «Орбита». Последнему также придется заплатить 20 тысяч за допущенную оплошность.
Капитальный ремонт водонапорной башни необходимо провести в этом месяце.
Ранее Город55 сообщал о том, что в водах Оми обнаружено опасное вещество — марганец. Экстремально высокое загрязнение зафиксировали 1 апреля в черте Омска, а на следующий день обнаружили его в районе Ростовки.