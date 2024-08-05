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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

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Не отвечает санитарным нормам. В Омской области жители села пили грязную воду

5 августа 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области сельчанам приходилось пить грязную воду

В дело пришлось вмешаться правоохранительным органам. Руководству местного предприятия «Орбита» велели привести все в порядок и выплатить денежный штраф.

Тарская межрайонная прокуратура Омской области обратила внимание на проблемы с качеством питьевой воды в посёлке Максима Горького. Как оказалось в ходе проверки, местная вода не соответствует санитарным нормам.

Специалисты взяли пробы воды из водонапорной башни и провели химический анализ. Результаты оказались тревожными: вода не отвечает санитарным нормам. Кроме того, сама башня находится в аварийном состоянии.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила представления главе Пологрудовского сельского поселения и руководителю местного предприятия «Орбита». Последнему также придется заплатить 20 тысяч за допущенную оплошность.

Капитальный ремонт водонапорной башни необходимо провести в этом месяце.

Ранее Город55 сообщал о том, что в водах Оми обнаружено опасное вещество — марганец. Экстремально высокое загрязнение зафиксировали 1 апреля в черте Омска, а на следующий день обнаружили его в районе Ростовки.

Предельные концентрации. В Оми обнаружили загрязнение поверхностных вод в черте Омска
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#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Штраф#Новости#Вода#Тарский район
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