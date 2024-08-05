Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»

Подписчики сразу догадались, что таким образом в клубе объявили о хедлайнере мероприятия. Однако некоторые из них подумали, что речь идет о переходе другого игрока. Дело в том, что именно эту песню ассоциируют с талантливым молодым игроком нижегородского «Торпедо» Богданом Конюшковым, который напевает слова из этой композиции на предматчевых раскатках.