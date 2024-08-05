Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В телеграм-канале омского «Авангарда» появился пост с намеком на музыкального гостя, который выступит 30 августа на презентации команды. Интрига подогревается тем, что в анонсе использован отрывок песни «Зима в сердце» группы «Моя Мишель».
Подписчики сразу догадались, что таким образом в клубе объявили о хедлайнере мероприятия. Однако некоторые из них подумали, что речь идет о переходе другого игрока. Дело в том, что именно эту песню ассоциируют с талантливым молодым игроком нижегородского «Торпедо» Богданом Конюшковым, который напевает слова из этой композиции на предматчевых раскатках.
В итоге организатор концерта подтвердил эту информацию.
«Мы получили приглашение от „Авангарда“ и планируем приехать», — рассказал организатор «НГС55».
При этом пока представители ХК официально не подтвердили эту информацию. Подробности предстоящего концерта также неизвестны.
Напомним, что в репертуаре группы есть такие известные хиты, как «Зима в сердце», «Тарантино», «Целовать нельзя» и многие другие.