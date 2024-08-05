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Published Сегодня, 11:44

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Updated Сегодня, 11:47

«Моя Мишель»

Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»

5 августа 2024, 11:44
Фото: Официальный паблик группы «ВКонтакте»
«Моя Мишель»

На презентацию омского «Авангарда» пригласили группу «Моя Мишель»

30 августа на «G-Drive Арене» выступит группа «Моя Мишель». Чтобы попасть на презентацию ХК, необходимо иметь абонемент на матчи.

В телеграм-канале омского «Авангарда» появился пост с намеком на музыкального гостя, который выступит 30 августа на презентации команды. Интрига подогревается тем, что в анонсе использован отрывок песни «Зима в сердце» группы «Моя Мишель».

Подписчики сразу догадались, что таким образом в клубе объявили о хедлайнере мероприятия. Однако некоторые из них подумали, что речь идет о переходе другого игрока. Дело в том, что именно эту песню ассоциируют с талантливым молодым игроком нижегородского «Торпедо» Богданом Конюшковым, который напевает слова из этой композиции на предматчевых раскатках.

В итоге организатор концерта подтвердил эту информацию.

«Мы получили приглашение от „Авангарда“ и планируем приехать», — рассказал организатор «НГС55».

При этом пока представители ХК официально не подтвердили эту информацию. Подробности предстоящего концерта также неизвестны.

Напомним, что в репертуаре группы есть такие известные хиты, как «Зима в сердце», «Тарантино», «Целовать нельзя» и многие другие.

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