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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

иллюстрация

Омский «Комбинат спецуслуг» заделает ямы на дорогах возле семи городских кладбищ

4 августа 2024, 11:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Дороги возле омских кладбищ отремонтируют за 1,7 миллиона рублей

На ремонт пострадавших участков дороги у подрядчика будет две недели.

Соответствующая запись об аукционе появилась на портале ГИС «Закупки». Как следует из приложенных к аукциону документов, подрядчика выберут уже совсем скоро — 7 августа. Заказчиком ремонтных мероприятий является бюджетное учреждение «Комбинат спецуслуг».

В документации также есть и информация, где проведут «ямочный ремонт»: в частности, необходимые работы проведут у Старо-Северного и Старо-Восточного кладбищ, а также Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного, Ново-Южного и Ново-Кировского кладбищ. Все услуги по ремонту заказчик оценил в 1,7 млн рублей — такова начальная цена контракта.

Напомним, ранее Город55 сообщал об аукционе, объявленным омским УДХБ: «дорожники» намерены обустроить 19 новых объектов ливневой канализации, на что было выделено порядка 20 миллионов рублей.

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#Илья Скобин#Дороги#Ремонт#Омск#Аукцион#Кладбище#Новости#Ямочный ремонт#УДХБ#Ливневая канализация
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