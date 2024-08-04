Омский «Комбинат спецуслуг» заделает ямы на дорогах возле семи городских кладбищ

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Соответствующая запись об аукционе появилась на портале ГИС «Закупки». Как следует из приложенных к аукциону документов, подрядчика выберут уже совсем скоро — 7 августа. Заказчиком ремонтных мероприятий является бюджетное учреждение «Комбинат спецуслуг».
В документации также есть и информация, где проведут «ямочный ремонт»: в частности, необходимые работы проведут у Старо-Северного и Старо-Восточного кладбищ, а также Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного, Ново-Южного и Ново-Кировского кладбищ. Все услуги по ремонту заказчик оценил в 1,7 млн рублей — такова начальная цена контракта.
Напомним, ранее Город55 сообщал об аукционе, объявленным омским УДХБ: «дорожники» намерены обустроить 19 новых объектов ливневой канализации, на что было выделено порядка 20 миллионов рублей.