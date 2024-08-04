Омский «Комбинат спецуслуг» заделает ямы на дорогах возле семи городских кладбищ

В документации также есть и информация, где проведут «ямочный ремонт»: в частности, необходимые работы проведут у Старо-Северного и Старо-Восточного кладбищ, а также Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного, Ново-Южного и Ново-Кировского кладбищ. Все услуги по ремонту заказчик оценил в 1,7 млн рублей — такова начальная цена контракта.