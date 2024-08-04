Достаем зонтики. Синоптики предупредили омичей о феноменально дождливой неделе

Так, например, в пятницу 9 августа, температура установится на +19-20 градусах, однако на этом положительные моменты и закончатся: практически весь день, начиная с раннего утра, горожан ожидают грозы и затяжные дожди. Кроме того, норма осадков в этот день будет значительно больше недельных показателей — 21 мм.