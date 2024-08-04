Достаем зонтики. Синоптики предупредили омичей о феноменально дождливой неделе

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
По данным сервиса Ventusky, прогноз погоды на будущую неделю очень неоднозначный: температура будет колебаться от +15 до +25, а город вновь рискует оказаться в воде — в один из дней и вовсе прогнозируют до 21 мм осадков.
В понедельник, 5 августа, погода будет относительно стабильной: прогнозируется небольшой ночной дождь, в течение дня вероятность осадков также сохранится. Днем воздух прогреется до +19-22 градусов — тому будет способствовать переменная облачность.
Во вторник будет уже значительно теплее: температура будет держаться на отметках +20-24 градуса, однако во второй половине дня стоит быть готовым к дождям — синоптики оценивают вероятность осадков как достаточно высокую. Кроме того, вместе с дождями в город придет и порывистый ветер — скорость порывов может достичь 12 м/с.
Среда, 7 августа, будет одним из самых теплых дней недели — столбик термометра покажет +25 градусов, а во второй половине дня установится ясная и безветренная погода. Но на этом благосклонность погоды и закончится: начиная с четверга омичей ожидает пасмурная и теплая погода (те же самые +25 градусов), предшествующая грядущим осадкам.
Так, например, в пятницу 9 августа, температура установится на +19-20 градусах, однако на этом положительные моменты и закончатся: практически весь день, начиная с раннего утра, горожан ожидают грозы и затяжные дожди. Кроме того, норма осадков в этот день будет значительно больше недельных показателей — 21 мм.
Тенденция, заданная последним рабочим днем, затронет выходные: в субботу также прогнозируется дождливая и пасмурная погода, с похолоданием до +15-17 градусов. В воскресенье, 11 августа, ситуация немного изменится: температуры вновь начнут расти (до +22 градусов), а ближе к обеду пасмурная «хмарь» рассеется. Однако под вечер вновь прогнозируется дождь — около 21:00 часов.
Напомним, в течение минувшей недели горожан неоднократно предупреждали об опасной и нестабильной погоде — кажется, эта угроза сохранится и на следующей неделе.