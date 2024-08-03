Будьте осторожны. Синоптики предупредили омичей о сохранении опасной погоды

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что в ближайший час и до конца дня 3 августа в Омской области пройдет сильный ливень, гроза и град.
В МЧС предупредили, что в такую погоду возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, среди которых: аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждение или обрыв линий электропередач, а также нарушение транспортного движения.
Если вы стали свидетелем или участником ЧС, необходимо сообщить об этом в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101 или обращаться в ЕДДС города по телефону 78-78-78.