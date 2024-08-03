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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Синоптики предупредили омичей о сохранении опасной погоды

Будьте осторожны. Синоптики предупредили омичей о сохранении опасной погоды

3 августа 2024, 13:30
Фото: Администрация Омска

Синоптики предупредили омичей о сохранении опасной погоды

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что до конца дня 3 августа в Омской области ожидаются сильный ливень, гроза и крупный град.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что в ближайший час и до конца дня 3 августа в Омской области пройдет сильный ливень, гроза и град.

В МЧС предупредили, что в такую погоду возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, среди которых: аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждение или обрыв линий электропередач, а также нарушение транспортного движения.

Если вы стали свидетелем или участником ЧС, необходимо сообщить об этом в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101 или обращаться в ЕДДС города по телефону 78-78-78.

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